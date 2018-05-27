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夢幻「芒果」甜點！ 這兩家飯店必吃蛋糕捲、椰米塔

2018-05-27 21:45聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

迎接夏日最奪目水果「芒果季」來到，誰也不願放過這股酸甜鮮美滋味，除了鮮切、加冰、加牛奶品嘗，拿來融入甜點也很適合。台北君悅酒店則邀請國際明星甜點主廚Jason Licker聯手甜點主廚博豊安，推出「黃金椰米塔」等，融入泰國芒果糯米飯元素，十足吸客；台北福華點心坊這次則選用枋寮直送愛文芒果加入「日式芒果蛋糕捲」。

台北君悅酒店今夏特別邀約紐約甜點主廚、被譽為美國甜點大師的Jason Licker來台，攜手君悅酒店甜點主廚博豊安推出芒果系列聯名甜點。台北君悅酒店表示，Jason Licker 喜愛周遊列國，特別熱愛亞洲，擅長運用在地食材展現經典甜品，他首次來台選擇當季芒果為創作主軸，融入東南亞風格。Jason Licker 分享：「我喜愛以客人的角度去創作甜品，一個蛋糕如果過甜或過淡也不好吃，於是我選用不同的食物去『平衡』味道，除了增加味道層次，品嘗過後的深刻記憶才是難以忘懷」，販售日期至7月1日止。

此次推出「暹邏風情」（Thai Tropical）、「黃金椰米塔」及「芒果茉莉塔」共3款系列甜品。「暹邏風情」運用芒果製成慕斯，加入檸檬果泥、椰子果泥，平衡酸甜，每個7吋1,200元。「黃金椰米塔」則源自泰國芒果糯米飯，並以法式手法呈現，於杏仁塔殼注入椰子米布丁，覆上特製芒果醬，再將芒果切片層疊排列成玫瑰花瓣狀，上方綴以萊姆皮、金箔，每份185元。

此外，台北福華大飯店則推出「日式芒果蛋糕捲」、「鮮芒果蛋糕」及「鮮芒起司蛋糕」。日式蛋糕捲始終是高人氣甜點，福華選用日本日清紫羅蘭麵粉製成、北海道高梨鮮奶油，將枋寮直送愛文芒果切塊捲入蛋糕捲，再抹上兩層主廚特製芒果醬，酸甜爽口，售價480元。若對麩質敏感、過敏的人，則可選特別以玉米粉取代麵粉製成的「鮮芒果蛋糕」，口感較一般蛋糕Q彈，有單人塊狀蛋糕及6吋圓型蛋糕可選，單塊150元、6吋760元。

台北福華點心坊選用細嫩香甜的「愛文芒果」研發3款鮮芒蛋糕，150元起。圖／台北福...
台北福華點心坊選用細嫩香甜的「愛文芒果」研發3款鮮芒蛋糕，150元起。圖／台北福華大飯店提供
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台北君悅推出暹邏風情（Thai Tropical），每個7吋1,200元。圖／台...
台北君悅推出暹邏風情（Thai Tropical），每個7吋1,200元。圖／台北君悅酒店提供
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台北福華大飯店點心坊推出日式芒果蛋糕捲，售價480元。圖／台北福華大飯店提供
台北福華大飯店點心坊推出日式芒果蛋糕捲，售價480元。圖／台北福華大飯店提供
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台北君悅甜點主廚博豊安（左）攜手客座主廚 Jason Licker（右） 推出芒...
台北君悅甜點主廚博豊安（左）攜手客座主廚 Jason Licker（右） 推出芒果系列甜點。圖／台北君悅酒店提供
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以泰國芒果糯米為靈感的黃金椰米塔，每個185元。圖／台北君悅酒店提供
以泰國芒果糯米為靈感的黃金椰米塔，每個185元。圖／台北君悅酒店提供
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芒果人氣甜點

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