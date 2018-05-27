夢幻「芒果」甜點！ 這兩家飯店必吃蛋糕捲、椰米塔

2018-05-27 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



迎接夏日最奪目水果「芒果季」來到，誰也不願放過這股酸甜鮮美滋味，除了鮮切、加冰、加牛奶品嘗，拿來融入甜點也很適合。台北君悅酒店則邀請國際明星甜點主廚Jason Licker聯手甜點主廚博豊安，推出「黃金椰米塔」等，融入泰國芒果糯米飯元素，十足吸客；台北福華點心坊這次則選用枋寮直送愛文芒果加入「日式芒果蛋糕捲」。

台北君悅酒店今夏特別邀約紐約甜點主廚、被譽為美國甜點大師的Jason Licker來台，攜手君悅酒店甜點主廚博豊安推出芒果系列聯名甜點。台北君悅酒店表示，Jason Licker 喜愛周遊列國，特別熱愛亞洲，擅長運用在地食材展現經典甜品，他首次來台選擇當季芒果為創作主軸，融入東南亞風格。Jason Licker 分享：「我喜愛以客人的角度去創作甜品，一個蛋糕如果過甜或過淡也不好吃，於是我選用不同的食物去『平衡』味道，除了增加味道層次，品嘗過後的深刻記憶才是難以忘懷」，販售日期至7月1日止。

此次推出「暹邏風情」（Thai Tropical）、「黃金椰米塔」及「芒果茉莉塔」共3款系列甜品。「暹邏風情」運用芒果製成慕斯，加入檸檬果泥、椰子果泥，平衡酸甜，每個7吋1,200元。「黃金椰米塔」則源自泰國芒果糯米飯，並以法式手法呈現，於杏仁塔殼注入椰子米布丁，覆上特製芒果醬，再將芒果切片層疊排列成玫瑰花瓣狀，上方綴以萊姆皮、金箔，每份185元。