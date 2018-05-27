親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

川普給金正恩的信錯誤連篇 網友改得滿江紅

升級辦公室穿搭！ 就靠簡約紳士鞋

2018-05-27 20:28聯合報 記者曾智緯╱即時報導

除了身上穿的衣服之外，配件是最能表現品味的單品，其中又以鞋款最重要，不少女性也坦承會觀察男性所搭配的鞋履。

如何運用穿搭配件，在細節中顯得與眾不同，便是造型取勝的最大關鍵。ECCO本季推出紳士皮鞋VITRUS I皮鞋結合了粗獷元素與雕花設計，採用手工拋光的經典質感小牛皮，展現低調光澤感。不僅如此，品牌更開發全新Vitrus TM鞋底支撐板，提供極佳的穩定度與舒適度；搭配前足底部結合軟木、記憶泡棉設計而成的鞋墊，不僅排汗吸濕特別適合夏天，也增加穿著的舒適感。喜愛簡約風格的紳士們可微露腳踝，展現都會感；若搭配上色彩豐富的襪子，則可創造多種不同的視覺效果，玩轉各種搭配可能。

而Clark從對城市中商務人士的正裝觀察出發，打造都會正裝系列鞋款以擺脫拘謹束縛進而轉化為舒適日常為目的，提供都會男性正式場合舒適登場的配件。主打鞋款Form Step使用有第二層肌膚之稱的柔軟羊皮，流線型的樂福鞋外型，不僅方便穿脫，更創造正式、休閒皆可的百搭感。Clarks同時將常用於運動鞋款的Ortholite®科技融於皮鞋鞋底，達到透氣、吸濕排汗、抗菌以及緩震的四大效果。鞋面毫無裁剪線條，加上鞋後跟處還縫製了隱形伸縮帶，穿著合腳又舒適之餘，也不容易脫落。

ECCO本季推出紳士皮鞋VITRUS I皮鞋結合了粗獷元素與雕花設計，採用手工拋...
ECCO本季推出紳士皮鞋VITRUS I皮鞋結合了粗獷元素與雕花設計，採用手工拋光的經典質感小牛皮，展現低調光澤感。圖／ECCO提供
分享
Clark都會正裝系列Form Step紳士鞋，約7,280元。圖／展路股份有限...
Clark都會正裝系列Form Step紳士鞋，約7,280元。圖／展路股份有限公司提供
分享
ECCO VITRUS I系列咖啡色男鞋，約8,380元。圖／ECCO提供
ECCO VITRUS I系列咖啡色男鞋，約8,380元。圖／ECCO提供
分享

相關新聞

不要懷疑！ IG網紅都在戴這些表

2018-05-27 17:42

轉角遇到時尚復古女郎 Valentino早春很生活

2018-05-27 16:32

Brooks Brothers複製紳士魅力 美式風格再現上海

2018-05-27 16:12

比男人還帥！ 這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12

「整顆紅心芭樂」製成果凍！ 誠品行旅夏日甜食飄古早味

2018-05-27 14:28

今夏最新！薰衣草花田在眼前 租露營車開進北海道

2018-05-27 13:24

當紅休旅車小改款 安全配備再升級

2018-05-26 21:36

空中也能摘星！泰航、文華東方攜手「米其林機上餐」

2018-05-26 21:17

面膜控必BUY！9款夏季新款人氣面膜大盤點

2018-05-26 18:56

騎士精神 Dior早春強悍而華麗的戰袍

2018-05-26 18:41

Melody魔法餐桌有神隊友　夏日限定菜單就靠它

2018-05-26 18:10

劉詩詩婚紗CARVEN傳破產找買家 Nine West鞋也說掰掰

2018-05-26 16:53

劉詩詩婚紗品牌CARVEN傳破產 急尋新買家

2018-05-26 16:45

熱浪來襲引爆涼感商機！網購瓶裝水、氣泡水囤貨抗暑

2018-05-26 16:08

鍾欣潼阿嬌深V性感婚紗 是凱特王子妃愛牌

2018-05-26 12:58

蓋對涼被 如賴床10分鐘小確幸

2018-05-26 12:25

富邦、聯邦都加入 6大銀行卡前進全家便利商店

2018-05-26 06:17

公主、女星設計珠寶 營造話題注新意

2018-05-25 23:01

PVC重回時尚圈 吹透視輕盈風

2018-05-25 22:42

消暑！ 個人冰冷扇輕鬆帶著走

2018-05-25 22:38

馬來西亞手抓海鮮SHELL OUT 台灣店今開幕

2018-05-25 20:33

GD的攝影師好友 在台北舉辦攝影作品展

2018-05-25 20:24

雕塑大師朱銘發表新作「芭蕾」 揉合雕塑與芭蕾

2018-05-25 20:11

蘭蔻和得英特推眼霜新品 拯救太陽烤焦的瞇眼乾肌

2018-05-25 19:48

歐陽娜娜polo衫不好好穿 也能美出新高度

2018-05-25 19:00

6大話題防曬品 網友這麼說

2018-05-25 18:05

4人房住2晚3888元！台南、高雄飯店下殺 買1晚送1晚

2018-05-25 17:44

香奈兒史上最清新的香氣 今起新光三越電商線上首賣

2018-05-25 17:17

歐巴馬也愛這味！KUA`AINA夏季口味6月上市

2018-05-25 17:06

7款紅酒色澤 巴黎萊雅恆彩訂製絲絨唇露留下醉人印記

2018-05-25 16:26

ZENLET工具卡 卡片界的瑞士刀！

2018-05-25 16:01

「達文西密碼」丹布朗來台 將寫「太極密碼」？

2018-05-25 12:15

威尼斯古監獄 台灣元素把它弄軟了

2018-05-25 12:15

愛心大使小小瑜 邀請你一起幫助迷途兒

2018-05-25 12:08

台灣錢淹腳目？1200萬花瓶不少人排隊搶著買

2018-05-25 11:22

購物不稀奇！家樂福便利購店型再進化 還提供開會空間

2018-05-25 11:20

機票、飯店都有隱藏費用！ 出國省錢密技告訴你

2018-05-25 10:43

熱到睡不著 今夏涼感床寢大爆發

2018-05-25 10:41

水陸兩用鞋下水也不怕濕 一周狂賣百雙

2018-05-25 09:38
看更多

熱門文章

熟齡肌力流失中 蛋白質如何吃夠？

2018-05-27 06:27

殺破狼周運勢／獅子投資運勢佳 雙魚天菜級對象出現

2018-05-27 00:00

哎呀 融化了！一張圖看出今天全台有多熱

2018-05-27 14:32

當紅休旅車小改款 安全配備再升級

2018-05-26 21:36

7個小技巧 增加性愛黏著度

2018-05-27 06:27

5月台北高溫破38度 這3原因是關鍵

2018-05-27 13:59

快加油！台塑化、中油今宣布油價 可能再漲0.2元

2018-05-27 06:04

新興露營露營車正流行 不用大包小包就能輕鬆露營

2018-05-26 21:57

在我死前想要…200面遺願牆只說了4個字

2018-05-27 09:00

台北衝38.2度 台北、板橋皆創5月最高溫紀錄

2018-05-27 11:39

連假疏運 學界：高乘載提高限制到4人

2018-05-27 00:10

未來一周有多熱 氣象局一張圖告訴你

2018-05-27 18:56

甲狀腺亢進發作 多是壓力引爆

2018-05-27 06:27

今日星座運勢／天蠍 今日人氣王 聚會聚集好運

2018-05-27 00:00

天熱又逢缺水 梅雨何時來？氣象局：再等等

2018-05-27 18:18

有效禁酒駕 立委提案推酒精鎖 學者：應長期扣車

2018-05-27 10:08

全台熱成紅番薯 4測站破高溫紀錄

2018-05-27 18:14

台北高溫飆到38度！ 醫籲自備「三寶」防中暑

2018-05-27 14:52

熱！大台北高溫今上看37度 多補水分做防曬

2018-05-27 05:19

比男人還帥！ 這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12

防駕駛酒駕 這兩家客運已加裝酒精鎖

2018-05-27 10:14

今夏不要錯過！ 玉井愛文山芒果路跑冰品吃到飽

2018-05-27 12:14

期待天降甘霖 6月降雨條件比5月好

2018-05-27 08:44

「有把握到我的第一次？」 青峰處男秀俏皮逗聽眾

2018-05-27 08:53

國內唯一有神無廟的六房媽 文化部長授證國家重要民俗

2018-05-27 11:58

熱！板橋飆37.2度 刷新5月高溫記錄

2018-05-27 13:10

健康相談室／腸道好菌 破壞容易復原難

2018-05-27 13:51

台北上午飆38.2度 2018年全台新高溫

2018-05-27 12:30

盧森堡航空通報 桃機跑道有輪胎碎片

2018-05-27 16:39

甲狀腺低下 代謝降低全身器官都受害

2018-05-27 06:27

「整顆紅心芭樂」製成果凍！ 誠品行旅夏日甜食飄古早味

2018-05-27 14:28

甲狀腺結節多良性 定期追蹤不能少

2018-05-27 06:27

今夏最新！薰衣草花田在眼前 租露營車開進北海道

2018-05-27 13:24

醫病共享決策 破解寧插管不氣切迷思

2018-05-27 12:31

對長髮女學生襲臀難克制 17歲好學生竟患「觸摩症」

2018-05-27 11:35

不要懷疑！ IG網紅都在戴這些表

2018-05-27 17:42

影／台北38.2度！ 創設站122年「5月最高溫」

2018-05-27 18:04

影／本周汽、柴油再漲2角 95無鉛汽油逼近31元

2018-05-27 13:22

詩作搭配福五全島圖爆紅 科技部今談羅葉

2018-05-27 11:18

夏日最消暑！ 南化旅遊中心首推手工黑糖芒果冰

2018-05-27 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top