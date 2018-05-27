升級辦公室穿搭！ 就靠簡約紳士鞋
除了身上穿的衣服之外，配件是最能表現品味的單品，其中又以鞋款最重要，不少女性也坦承會觀察男性所搭配的鞋履。
如何運用穿搭配件，在細節中顯得與眾不同，便是造型取勝的最大關鍵。ECCO本季推出紳士皮鞋VITRUS I皮鞋結合了粗獷元素與雕花設計，採用手工拋光的經典質感小牛皮，展現低調光澤感。不僅如此，品牌更開發全新Vitrus TM鞋底支撐板，提供極佳的穩定度與舒適度；搭配前足底部結合軟木、記憶泡棉設計而成的鞋墊，不僅排汗吸濕特別適合夏天，也增加穿著的舒適感。喜愛簡約風格的紳士們可微露腳踝，展現都會感；若搭配上色彩豐富的襪子，則可創造多種不同的視覺效果，玩轉各種搭配可能。
而Clark從對城市中商務人士的正裝觀察出發，打造都會正裝系列鞋款以擺脫拘謹束縛進而轉化為舒適日常為目的，提供都會男性正式場合舒適登場的配件。主打鞋款Form Step使用有第二層肌膚之稱的柔軟羊皮，流線型的樂福鞋外型，不僅方便穿脫，更創造正式、休閒皆可的百搭感。Clarks同時將常用於運動鞋款的Ortholite®科技融於皮鞋鞋底，達到透氣、吸濕排汗、抗菌以及緩震的四大效果。鞋面毫無裁剪線條，加上鞋後跟處還縫製了隱形伸縮帶，穿著合腳又舒適之餘，也不容易脫落。
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