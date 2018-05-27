升級辦公室穿搭！ 就靠簡約紳士鞋

2018-05-27 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



除了身上穿的衣服之外，配件是最能表現品味的單品，其中又以鞋款最重要，不少女性也坦承會觀察男性所搭配的鞋履。

如何運用穿搭配件，在細節中顯得與眾不同，便是造型取勝的最大關鍵。ECCO本季推出紳士皮鞋VITRUS I皮鞋結合了粗獷元素與雕花設計，採用手工拋光的經典質感小牛皮，展現低調光澤感。不僅如此，品牌更開發全新Vitrus TM鞋底支撐板，提供極佳的穩定度與舒適度；搭配前足底部結合軟木、記憶泡棉設計而成的鞋墊，不僅排汗吸濕特別適合夏天，也增加穿著的舒適感。喜愛簡約風格的紳士們可微露腳踝，展現都會感；若搭配上色彩豐富的襪子，則可創造多種不同的視覺效果，玩轉各種搭配可能。