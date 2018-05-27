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開戰了！ 陳斐娟邀柯文哲妻子上節目對財產說清楚

不要懷疑！ IG網紅都在戴這些表

2018-05-27 17:42聯合報 記者曾智緯╱即時報導

如果你還只知道Daniel Wellington（DW）的手表，那就過時了！除了主流的專業腕表品牌之外，消費者更在意的是與服裝的搭配，而這幾個品牌的手表因時常出現在instagram網紅的穿搭美照中，倍受關注。

誕生於紐約的設計品牌Rumba Time最特別之處在於Santa Monica、Orchard Gem系列的表款，都運用了類似寶石切割的表鏡，配戴在手上時折射不同的光線，宛如是一顆碩大的鑽石。有著簡潔的表盤配置和表帶，採用日本製石英機芯，具有親民價格，因此深受上班族女性的青睞，裝飾性和辨識度亦高，不論什麼樣的造型都能搭配。

2013年由Jake Kassan和Kramer LaPlante共同創立的Mvmt腕表，因為厭倦了大品牌的高昂定價和過時的零售模式，於是著手創建一個數位銷售品牌，並透過社交媒體成功的完成募資活動。就如同品牌的標語「Style Shouldn’t Break The Bank」一樣，在擁有簡潔俐落的設計風格下，手表價格亦能維持在數千元之間，迅速風靡歐美年輕族群。特別是男表，有著大表徑的配置之外，帶有復古感的設計，才是深受消費者喜愛的原因。休閒服飾、正裝亦或運動裝，都能很好地融入風格之中，既優雅又不浮誇。

雖然Larsson & Jennings的創辦人是來自斯德哥爾摩和倫敦，但他們重新詮釋極簡主義，並融入腕表中，自詡為現代瑞士表的先驅。擁有自家的設計團隊，從最初的草圖到創作，所有表款都經過倫敦工作室的嚴格設計和測試，可能需要兩年時間才能製造，並搭載瑞士機芯。和其他的時尚腕表相同，設計上都以百搭的外觀為主，但質感和細節遠比其他品牌更進階，因此成為IG世代的入門機械表首選。

Rumba Time的招牌系列女表，都運用了類似寶石切割的表鏡，配戴在手上時折射...
Rumba Time的招牌系列女表，都運用了類似寶石切割的表鏡，配戴在手上時折射不同的光線，宛如是一顆碩大的鑽石。圖／摘自Rumba Time facebook
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Mvmt男表，有著大表徑的配置之外，帶有復古感的設計，才是深受消費者喜愛的原因。...
Mvmt男表，有著大表徑的配置之外，帶有復古感的設計，才是深受消費者喜愛的原因。圖／摘自Mvmt instagram
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如同Mvmt的標語「Style Shouldn’t Break The Bank...
如同Mvmt的標語「Style Shouldn’t Break The Bank」一樣，在擁有簡潔俐落風格下，手表價格亦能維持在數千元之間，迅速風靡歐美年輕族群。圖／摘自Mvmt instagram
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有別於其他時尚腕表，Larsson & Jennings常在細節上用心，如運用了...
有別於其他時尚腕表，Larsson & Jennings常在細節上用心，如運用了珍珠母貝當作表盤。圖／摘自Larsson & Jennings facebook提供
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Rumba Time的招牌系列女表，都運用了類似寶石切割的表鏡，配戴在手上時折射...
Rumba Time的招牌系列女表，都運用了類似寶石切割的表鏡，配戴在手上時折射不同的光線，宛如是一顆碩大的鑽石。圖／摘自Rumba Time facebook
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Mvmt的復古男表是不少男性網紅的最愛，時常運用搭配於造型中。圖／摘自Mvmt ...
Mvmt的復古男表是不少男性網紅的最愛，時常運用搭配於造型中。圖／摘自Mvmt instagram
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Larsson & Jennings所有表款都經過倫敦工作室的嚴格設計和測試，可...
Larsson & Jennings所有表款都經過倫敦工作室的嚴格設計和測試，可能需要兩年時間才能製造，並搭載瑞士機芯。圖／摘自Larsson & Jennings facebook提供
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Larsson & Jennings重新詮釋極簡主義，並融入腕表中，自詡為現代瑞...
Larsson & Jennings重新詮釋極簡主義，並融入腕表中，自詡為現代瑞士表的先驅。圖／摘自Larsson & Jennings facebook提供
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Rumba Time有著簡潔的表盤配置和表帶，採用日本製石英機芯，具有親民價格，...
Rumba Time有著簡潔的表盤配置和表帶，採用日本製石英機芯，具有親民價格，因此深受上班族女性的青睞。圖／摘自Rumba Time facebook
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瑞士倫敦

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