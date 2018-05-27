不要懷疑！ IG網紅都在戴這些表

2018-05-27 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



如果你還只知道Daniel Wellington（DW）的手表，那就過時了！除了主流的專業腕表品牌之外，消費者更在意的是與服裝的搭配，而這幾個品牌的手表因時常出現在instagram網紅的穿搭美照中，倍受關注。

誕生於紐約的設計品牌Rumba Time最特別之處在於Santa Monica、Orchard Gem系列的表款，都運用了類似寶石切割的表鏡，配戴在手上時折射不同的光線，宛如是一顆碩大的鑽石。有著簡潔的表盤配置和表帶，採用日本製石英機芯，具有親民價格，因此深受上班族女性的青睞，裝飾性和辨識度亦高，不論什麼樣的造型都能搭配。

2013年由Jake Kassan和Kramer LaPlante共同創立的Mvmt腕表，因為厭倦了大品牌的高昂定價和過時的零售模式，於是著手創建一個數位銷售品牌，並透過社交媒體成功的完成募資活動。就如同品牌的標語「Style Shouldn’t Break The Bank」一樣，在擁有簡潔俐落的設計風格下，手表價格亦能維持在數千元之間，迅速風靡歐美年輕族群。特別是男表，有著大表徑的配置之外，帶有復古感的設計，才是深受消費者喜愛的原因。休閒服飾、正裝亦或運動裝，都能很好地融入風格之中，既優雅又不浮誇。