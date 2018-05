轉角遇到時尚復古女郎 Valentino早春很生活

2018-05-27 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Valentino日前發表2019早春系列服飾,除了在紐約The Institute of Fine Arts舉行靜態展覽之外,也釋出了最新的型錄照片。只見模特兒們穿戴嶄新早春系列服裝走在街頭,呈現出超生活化的時尚風貌。

創意總監Pierpaolo Piccioli為Valentino 2019早春系列注入濃厚的七○年代風格,並將背景拉回到品牌誕生地羅馬,探尋舊時光中的街頭時尚文化,並致力於打造更生活化的穿搭潮流。色調上運用了沉穩繽紛並存的海軍藍、磚紅、駝色與經典黑白,結合繁複印花與簡約的寬領線條等細節,打造西裝外套、連身短褲、絲綢襯衫、斗篷、針織上衣等單品,呈現適合度假與日常著裝的百搭風格。