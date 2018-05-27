Brooks Brothers複製紳士魅力 美式風格再現上海
今年是Brooks Brothers建立200周年，早先品牌已於佛羅倫斯盛大舉行慶祝男裝大秀，而日前更複製完整的概念，並加入女裝系列，於上海重現，同時這也是品牌首場於大中華地區的時裝秀。
現今男裝史上重要的設計風格，如海軍藍色西裝外套、斜紋印花領带、Polo馬球大衣以及Number One Sack Suit（無墊肩西裝外套），都是源自Brooks Brothers。因此，200周年的時尚大秀，打造了象徵品牌的海軍藍和金色的伸展台，展現穿越時空的多項經典款式，這系列的創意靈感是向品牌創始人、也是顛覆傳統主義以及現代美國男裝始祖Henry Sands Brooks先生致敬。男裝系列囊括Brooks Brothers主線及奢華系列Golden Fleece「金羊系列」的西裝；加上創意總監Zac Posen設計的混搭風格女裝，如優雅的燕尾服、絲緞睡衣風連身衣、印花毛衣以及粗花呢外套。
而法國頂級男裝Berluti近日也在台北展示了由前創意總監Haider Ackermann創作的秋冬系列，詮釋了紳士的平和、冷靜而鎮定，同時腳踏實地的形象。設計師靈感取材自Alessandro鞋履，推出無縫設計大衣、以及採用一塊布料完成的手工縫製尼龍外套，成就出洗鍊造型。Haider Ackermann最擅長的色彩配置，此次出現在服裝的內裡，皮革風衣外套以灰色喀什米爾羊毛作襯裡，而雙面黑色喀什米爾羊毛大衣，內裡卻是象牙白細緻條紋。配飾包括以兩塊小牛皮裁接而成的大型手提袋和背包、新款Alessandro 0 Cut鞋，採用全新無縫製靴技法，以略高的鞋跟為主要外觀特色。
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