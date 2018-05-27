Brooks Brothers複製紳士魅力 美式風格再現上海

2018-05-27 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年是Brooks Brothers建立200周年，早先品牌已於佛羅倫斯盛大舉行慶祝男裝大秀，而日前更複製完整的概念，並加入女裝系列，於上海重現，同時這也是品牌首場於大中華地區的時裝秀。

現今男裝史上重要的設計風格，如海軍藍色西裝外套、斜紋印花領带、Polo馬球大衣以及Number One Sack Suit（無墊肩西裝外套），都是源自Brooks Brothers。因此，200周年的時尚大秀，打造了象徵品牌的海軍藍和金色的伸展台，展現穿越時空的多項經典款式，這系列的創意靈感是向品牌創始人、也是顛覆傳統主義以及現代美國男裝始祖Henry Sands Brooks先生致敬。男裝系列囊括Brooks Brothers主線及奢華系列Golden Fleece「金羊系列」的西裝；加上創意總監Zac Posen設計的混搭風格女裝，如優雅的燕尾服、絲緞睡衣風連身衣、印花毛衣以及粗花呢外套。