比男人還帥！這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



第71屆坎城影展日前落幕，延續近來在好萊塢興起的平權議題，無論是高跟鞋與平底鞋的爭論、穿透視衣解放乳頭、由評審團主席公開發表平權宣言等等，女星們透過實際行動於坎城紅毯上「掙脫束縛」掀起熱議。回想香奈兒女士在二○年代引領女性褲裝潮流，為女性衣著注入俐落便利的特質，可以說是最早出現的平權時尚熱潮之一，而這個精神也透過許多女星的支持，在各大正式場合中落實，強調褲裝也可以是女性正裝選擇之一。

身為香奈兒品牌大使與香水代言人，克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）可以說是充分發揮香奈兒女士的自信與叛逆特質。在本屆坎城影展閉幕式中，她穿著香奈兒2018春夏前導系列黑色羊毛西裝外套搭黑色亮片長褲與白襯衫，俐落中帶點小奢華。更打破大會規定女性要穿高跟鞋的傳統，以一雙平底鞋帥氣登場。

而在由評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）帶起的平權抗議活動中，克莉絲汀史都華更特別選穿了香奈兒2019度假系列白色喀什米爾斜紋軟呢飾以黑色滾邊套裝，以黑白經典色與褲裝這兩大香奈兒指標性的元素呼應抗議主題，充滿巧思。