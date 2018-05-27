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哎呀 融化了! 一張圖看出今天全台有多熱

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比男人還帥！這些女星都愛穿褲裝走紅毯

2018-05-27 15:12聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

第71屆坎城影展日前落幕，延續近來在好萊塢興起的平權議題，無論是高跟鞋與平底鞋的爭論、穿透視衣解放乳頭、由評審團主席公開發表平權宣言等等，女星們透過實際行動於坎城紅毯上「掙脫束縛」掀起熱議。回想香奈兒女士在二○年代引領女性褲裝潮流，為女性衣著注入俐落便利的特質，可以說是最早出現的平權時尚熱潮之一，而這個精神也透過許多女星的支持，在各大正式場合中落實，強調褲裝也可以是女性正裝選擇之一。

身為香奈兒品牌大使與香水代言人，克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）可以說是充分發揮香奈兒女士的自信與叛逆特質。在本屆坎城影展閉幕式中，她穿著香奈兒2018春夏前導系列黑色羊毛西裝外套搭黑色亮片長褲與白襯衫，俐落中帶點小奢華。更打破大會規定女性要穿高跟鞋的傳統，以一雙平底鞋帥氣登場。

而在由評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）帶起的平權抗議活動中，克莉絲汀史都華更特別選穿了香奈兒2019度假系列白色喀什米爾斜紋軟呢飾以黑色滾邊套裝，以黑白經典色與褲裝這兩大香奈兒指標性的元素呼應抗議主題，充滿巧思。

除了克莉絲汀史都華之外，同樣身為香奈兒品牌大使的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）和大陸超模劉雯，也都是香奈兒褲裝精神的實踐者。無論是宛如晚禮服的連身設計或是以男性燕尾服靈感打造的西裝套裝，蒂妲史雲頓都可以穿出氣場強大的中性風格魅力。而卡洛琳德麥格雷特和劉雯則是善於運用帶點休閒感的單品，展現法式隨興風。

卡洛琳德麥格雷特褲裝造型瀟灑帥氣。圖／香奈兒提供
卡洛琳德麥格雷特褲裝造型瀟灑帥氣。圖／香奈兒提供
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劉雯也是香奈兒褲裝愛好者。圖／香奈兒提供
劉雯也是香奈兒褲裝愛好者。圖／香奈兒提供
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霸氣褲裝將劉雯的好比例修飾更好，腿看來更長。
霸氣褲裝將劉雯的好比例修飾更好，腿看來更長。
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蒂妲史雲頓穿著香奈兒2018 Paris-Hamburg工坊系列黑色西裝外套搭配...
蒂妲史雲頓穿著香奈兒2018 Paris-Hamburg工坊系列黑色西裝外套搭配白色背心及同款羊毛寬褲出席魏斯安德森《犬之島》柏林影展開幕禮暨首映禮。圖／香奈兒提供
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蒂妲史雲頓去年出席坎城影展70周年慶祝活動，也穿著香奈兒連身褲裝。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓去年出席坎城影展70周年慶祝活動，也穿著香奈兒連身褲裝。圖／香奈兒提供
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卡洛琳德麥格雷特善於運用帶點休閒感的單品，展現法式隨興風。圖／香奈兒提供
卡洛琳德麥格雷特善於運用帶點休閒感的單品，展現法式隨興風。圖／香奈兒提供
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身為香奈兒品牌大使與香水代言人，克莉絲汀史都華褲裝造型充分發揮香奈兒女士的自信與...
身為香奈兒品牌大使與香水代言人，克莉絲汀史都華褲裝造型充分發揮香奈兒女士的自信與叛逆特質。圖／香奈兒提供
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克莉絲汀史都華特別選穿了香奈兒2019度假系列白色喀什米爾斜紋軟呢飾以黑色滾邊套...
克莉絲汀史都華特別選穿了香奈兒2019度假系列白色喀什米爾斜紋軟呢飾以黑色滾邊套裝，以黑白經典色與褲裝這兩大香奈兒指標性的元素呼應坎城平權抗議活動主題。圖／摘自微博
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克莉絲汀史都華穿著香奈兒2018春夏前導系列黑色羊毛西裝外套搭黑色亮片長褲與白襯...
克莉絲汀史都華穿著香奈兒2018春夏前導系列黑色羊毛西裝外套搭黑色亮片長褲與白襯衫，俐落中帶點小奢華。圖／香奈兒提供
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香奈兒西裝高跟鞋

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