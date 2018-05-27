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哎呀 融化了! 一張圖看出今天全台有多熱

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「整顆紅心芭樂」製成果凍！誠品行旅夏日甜食飄古早味

2018-05-27 14:28聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

古早時代若想消暑，不如現今各類冰品花樣多，多，以在地水果研發出酸甜口感的甘草芭樂、脆梅、蓮子及紅肉李等簡樸滋味已令人心滿意足。誠品行旅點心房主廚陳松輝今夏再度發揮巧思，以「兒時夏趣」作為本季主題發展出「陀螺」、「打不著」、「青梅竹馬」、「晴耕雨讀」、「留螢」等共7款甜品，內外皆融合古早味，如「打不著」即以廟會活動必吃夏日零嘴「甘草芭樂」發想，吃得到整顆紅心芭樂製成之果凍，搭上甘草布丁、巧克力慕斯，別具巧思。

誠品行旅1樓The Lounge大廳書坊推出「兒時夏趣」當季甜點，7款以台灣40至70年代農業生活的夏日記憶為底蘊，點心房主廚陳松輝自老味道、童玩、消暑良品等元素中汲取趣味感並創意延伸，打造歷久彌新的飲食文化。7款包含「陀螺」、「打不著」、「青梅竹馬」、「晴耕雨讀」、「留螢」、「親荷」、「逃之夭夭」等共7款甜品，每款200元，每日限量供應。

其中，「陀螺」以當時流行童玩為概念，過去陀螺大多由樹幹削製，主廚復刻陀螺造型，半圓型塔底含有紅肉李杏仁餡，上頭鋪上石榴凍及覆盆子紅李慕斯，酸甜生香。至於「打不著」則取材自甘草芭樂，整顆紅心芭樂打成泥後製為果凍，搭上甘草布丁、白巧克力慕斯及杏仁蛋糕。取名自杜牧《秋夕》詩句「輕羅小扇撲流螢」的「留螢」，外觀特別設計成鄉間黑夜中透著螢光的螢火蟲，選以柳橙蛋糕為主，包入鳳梨凍、椰子布丁及香茅芒果布丁，口味瀰漫濃濃熱帶南洋風。

逃之夭夭（左）、青梅竹馬（右）。圖／誠品行旅提供
逃之夭夭（左）、青梅竹馬（右）。圖／誠品行旅提供
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留螢（左）、陀螺（右）。圖／誠品行旅提供
留螢（左）、陀螺（右）。圖／誠品行旅提供
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打不著（左）、晴耕雨讀（右）。圖／誠品行旅提供
打不著（左）、晴耕雨讀（右）。圖／誠品行旅提供
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誠品行旅推出「兒時夏趣」系列甜點，每款200元。圖／誠品行旅提供
誠品行旅推出「兒時夏趣」系列甜點，每款200元。圖／誠品行旅提供
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