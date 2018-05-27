「整顆紅心芭樂」製成果凍！誠品行旅夏日甜食飄古早味

2018-05-27 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



古早時代若想消暑，不如現今各類冰品花樣多，多，以在地水果研發出酸甜口感的甘草芭樂、脆梅、蓮子及紅肉李等簡樸滋味已令人心滿意足。誠品行旅點心房主廚陳松輝今夏再度發揮巧思，以「兒時夏趣」作為本季主題發展出「陀螺」、「打不著」、「青梅竹馬」、「晴耕雨讀」、「留螢」等共7款甜品，內外皆融合古早味，如「打不著」即以廟會活動必吃夏日零嘴「甘草芭樂」發想，吃得到整顆紅心芭樂製成之果凍，搭上甘草布丁、巧克力慕斯，別具巧思。

誠品行旅1樓The Lounge大廳書坊推出「兒時夏趣」當季甜點，7款以台灣40至70年代農業生活的夏日記憶為底蘊，點心房主廚陳松輝自老味道、童玩、消暑良品等元素中汲取趣味感並創意延伸，打造歷久彌新的飲食文化。7款包含「陀螺」、「打不著」、「青梅竹馬」、「晴耕雨讀」、「留螢」、「親荷」、「逃之夭夭」等共7款甜品，每款200元，每日限量供應。