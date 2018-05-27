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今夏最新！薰衣草花田在眼前，租露營車開進北海道

2018-05-27 13:24聯合報 記者羅建怡╱即時報導

露營控不能錯過的新鮮事，今夏北海道露營車旅行正夯！全球瘋露營的時代來臨，不同以往印象中的克難方式，露營方式越來越多，今夏最新的玩法，就是在北海道開露營車旅行，即使是露營新手都能快速上手。

暑假露營，最怕「熱」，尤其對家庭旅遊來說，爸媽們時常擔心小孩會曬傷中暑，或是夏季蚊蟲多，沒辦法舒舒服服睡一覺，露營車解決上述煩惱。如果，可以開進北海道，不僅氣候涼爽，還可收攬數大的薰衣草美景，旅遊趣味再加分。

亞洲最大旅遊平台KKday創新推出的北海道露營車的行程，可直接申請在機場取車、還車，沒有繁複的手續和溝通問題，車內設備完善，冰箱、瓦斯爐、空調設備和暖氣一應俱全，還配備車內導航和露營旅遊書，只需要台灣駕照及日文譯本、護照，並持有5年小客車駕照就可以開心上路。

露營達人Joyce表示，北海道有許多露營場和休息站可以舒服洗澡，有些休息站甚至提供溫泉付費使用。露營車旅行省去了訂房間的費用，也不需要辛苦拉著行李穿梭大街小巷，旅途中想吃飯就吃飯，玩累了想要午睡就可以午睡，白天太曬就躲在車裡欣賞窗外風景。整趟旅程全家能一起共度車上的悠閒時光，並深入當地的民情文化，是今夏最酷的露營方式。

北海道露營車租金每日5,282元起，有6或7人座、可容4~5人床位。

北海道租露營車，是今夏最酷玩方。圖／KKday提供
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北海道的夏天，彩色花田最誘人。圖／KKday提供
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露營車內，生活所需一應具全。圖／KKday提供
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露營北海道駕照

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