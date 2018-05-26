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當紅休旅車小改款 安全配備再升級

2018-05-26 21:36聯合報 記者陳威任╱即時報導

休旅車躍身成為目前當紅車款，連帶競爭也格外激烈，TOYOTA及Hyundai針對旗下休旅進行強化，Nissan也針對當家休旅進行小改款，以更多配備來吸引消費者買單。

日本原裝進口TOYOTA RAV4過去連續7年榮獲全市場進口車及全市場SUV的雙料冠軍，至今累計銷量已超越14萬台，和泰汽車日前再以配備更豐富的特仕車款來提升買氣，針對TOYOTA RAV4 2.0豪華及尊爵版推出「極智安全版」，導入「BSM盲點偵測警示系統」及「PVM環景影像輔助系統」兩大主動安全配備。

原本即搭載BSM盲點偵測警示系統的2.5尊爵，亦同步免費升級PVM環景影像輔助系統，而油電型車款在與原廠爭取下，則升級「PVM 環景影像輔助系統」、「感應式開啟電動啓閉尾門」及「下氣霸鍍鉻飾條」尊榮套件，讓車主免費感受到RAV4更優越、更安全、更智慧的不凡氛圍。

Hyundai總經銷南陽實業則推出全新TUCSON賽道限量版，全台限量200台，賽道時尚版正式售價91.9萬，賽道尊貴版97.9萬起。其中外型透過Two-Tone懸浮式個性風格以及整合其中的黑鯊魚鰭天線，營造出熱血運動氣勢；車側葉子板獨特傳奇賽道飾徽搭配17吋消光黑鋁圈，更凸顯賽道認證，內裝則藉由金屬油門踏板，營造內斂卻不失狂野的駕馭感受。

同時，TUCSON賽道限量版更將BSD盲點偵測警示系統、LCA車道變換後方警示系統與RCTA後方交通警示系統等先進科技列為標準配備，凸顯安全守護。

裕隆日產將於五月底發表全新改款NISSAN X-TRAIL，全面提升主動安全及被動安全配備，實踐NISSAN Safety Shield 360度全方位防護理念。外觀造型導入全新世代V-Motion元素，內裝質感及車內靜肅全面提升，創造舒適駕駛體驗。

TOYOTA RAV4 2.0豪華及尊爵版推出「極智安全版」，導入「BSM盲點偵...
TOYOTA RAV4 2.0豪華及尊爵版推出「極智安全版」，導入「BSM盲點偵測警示系統」及「PVM環景影像輔助系統」。圖／和泰汽車提供
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