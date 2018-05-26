面膜控必BUY！9款夏季新款人氣面膜大盤點

2018-05-26 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣人本來就愛敷面膜，自從「范爺」范冰冰敷臉美顏模式大公開之後，更點燃一股面膜狂潮，愛美的女性幾乎全入坑成為面膜控。面膜的冰涼感與補水保濕相當適合夏季，但務必留意包裝上註明的敷臉時間，不宜過久，敷臉後再搭配乳液或乳霜等，才能讓肌膚保養更面面俱到。

●我的美麗日記夏の冰茶面膜

我的美麗日記面膜一直都是開架通路的常勝軍，進軍日本也已邁入5周年，成功推出多款日本限定款面膜，就連許多到日本旅遊的台灣消費者都紛紛詢問，因此我的美麗日記特別與日本團隊共同企畫，推出沁涼舒緩的限定商品「夏の冰茶面膜」，添加來自西藏的野生植萃雪茶，台灣限量上市，與日本全國超過1.5萬家藥妝店同步新發售。

●專科完美淨白舒緩面膜

專科完美保濕面膜系列平均每日賣出千片面膜，5月針對夏日新推出的完美淨白舒緩面膜，同樣由台灣與日本專科實驗室共同開發，除了添加傳明酸、蠶絲蛋白保濕精華及雙重玻尿酸之外，更加入蘆薈萃取精華，特製的面膜裁型可吸附大量精華液並具有形狀記憶功能。

●QualityFirst鑽石女王面膜（亮白）

採用日本國產面膜布料，亮白款含70%亮白精華，並使用北海道溫泉水製作，單片包裝攜帶方便，每一片都含有30ml美容液。

●未來美芳療精油面膜

令人難以抗拒的香氛SPA面膜，花萃精油搭配滑透絲舒壓膜，保養肌膚的同時也釋放一天累積的壓力，全系列共3款，分別添加橙花、迷迭香、薰衣草精油。

●Neogence霓淨思N3高機能面膜綠植系列

有別於霓淨思過往的路線，採用文青感十足的包裝，添加日本沖繩馬鞭草、印度洋沿岸的積雪草、澳洲茶樹等嚴選植物萃取，並使用可乘載18倍精華的8杯水布膜。

●SEXYLOOK雙酵肌能面膜

先前很夯的酵素面膜再升級， 以酵素Ｘ酵母添加雙倍成分，其中主打的特嫩面膜除了包裝是粉紅色之外，面膜本身也是粉嫩色。

●氧顏森活生物纖維面膜

包裝質感滿分的單片包裝面膜，以獨家抗老胜肽IDEALIFTTM貫穿全系列，專為亞洲人臉型設計，3D剪裁更服貼。

●豐台灣滴滴純露面膜

獲得FG特優好評推薦，最大特色是利用蒸餾法萃取天然植物精油之後，再從過程中凝結成精露，共有玫瑰、金盞花兩款，並使用奢華的100%蠶絲面膜，讓肌膚享受貴婦級的呵護。

●JAYJUN珍珠白／修復綠三重奏淨化美白面膜