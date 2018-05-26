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熱浪來襲引爆涼感商機！網購瓶裝水、氣泡水囤貨抗暑

2018-05-26 16:08聯合報 記者陳立儀╱即時報導

熱浪來襲，網購「涼感」、「防曬」、「降溫」等關鍵字搜尋超過20倍以上，遮陽帽傘、防曬衣物、涼感噴霧與水、運動飲料等抗暑商品熱賣較上月成長3倍之多，甚至有不少消費者開始囤貨瓶裝水，氣泡水銷售成長也持續拉高，可望成為今夏注目飲品。

夏天最重要的就是防曬和補充水分炎熱天氣的影響，根據friDay購物統計，防曬係數高、質地清爽的防曬乳最受歡迎的商品，防曬保養品近一個月銷量已成長2倍以上，近一周銷售更直線飆升；一般瓶裝水除了箱購持續熱賣之外，消費者在下單時也提高2～3倍購買數量，開始囤貨。另外，今年氣泡水在多款新品上市以及高溫影響下，銷售成長持續拉高，包括氣泡水、加味氣泡飲料較去年同期成長超過3成。

momo購物網5月以來涼夏、涼感」等相關商品銷售量顯著成長，近一周涼夏家電、飲料、冰品等降溫必備商品銷量更成長5成至2倍，夏季水果甚至較往年提前展開銷售，像是芒果、玉荷包、桑椹等皆較往年提早了約一個月開賣，即日起舉辦「初夏盛典」涼夏家電3折起、「清涼迎夏Go」食品館單筆滿2,000元送Haagen－Dazs冰淇淋券。momo摩天商城涼墊、涼蓆等居家涼感降溫商品及氣泡水機、製冰機等廚電用品近一周買氣也成長3～5成，即日起推出「涼夏保冰大集合」居家涼夏用品3折起、寢具6折起等優惠。

樂天市場近兩周「降溫」、「消暑」、「涼感」等關鍵字搜尋量激增4倍，消暑相關商品銷量也明顯暴增3倍，目前站上涼感商品共有超過3千個品項，其中宜得利家居的涼感寢具系列持續受到消費者青睞，屢屢攻占寢具排行榜，涼感服飾銷量成長3成。樂天市場即日起至5月31日居家生活用品下殺5折起，全站消費滿3,000元即可享點數15%回饋。

網購限定的宜得利接觸涼感涼被，接觸涼感素材不僅會吸收身體的溫度，可愛的北極熊造型更療癒人心；3M聶永真限量設計款涼夏被採用創新獨特涼感材質，瞬間涼感降5度；EDWIN也推出涼感背心、涼感牛仔個性短褲等。

毛小孩也要抗暑，樂天市場推薦95.5%高純度鋁材質的貓咪圓形涼墊、涼夏冰絲方形涼床，讓寵物們度過涼爽夏日。

ET BOiTE箱子天絲涼感可拆帽連身短褲，特價1,740元。圖／樂天市場提供
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