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12年課綱審不完？ 國教署長：不排除暑假周間召開

udn買東西攜手LINE Pay 優惠最高享12%回饋

2018-05-26 11:42經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

udn買東西購物平台與LINE Pay、LINE購物攜手合作，優惠活動自即日起跑至5月31日止，活動期間透過LINE購物介面進入udn買東西平台消費，還可領LINE Points點數。

udn買東西購物平台表示，不僅消費可賺LINE Points點數，歡慶udn買東西的LINE Pay開幕上線，即日起1點即可折抵1元，且全網消費折抵無上限，最高享12%的回饋。

此外，除了用LINE Pay付款的優惠方案，在端午佳節來臨前夕， udn買東西自即日起至6月3日還推出「粽夏飄香慶端午」活動專區，凡購買「粽夏飄香慶端午」 活動頁的商品，指定品單筆購物車累計實付金額滿1,000元(含)以上，免抽獎就送你茶裏王茶飲1瓶，每日限量100份，贈完為止，美味茶飲讓你搭配粽子更不膩口。

同時，為了迎接即將來到的暑假，各家旅遊業者優惠百家爭鳴，早有許多人開始規劃旅遊行程，無論是郵輪旅行還是來趟國內的精緻深度旅遊，各式旅遊商品琳琅滿目。且自即日起至6月3日止還有「3C會招折扣爭霸戰」活動，手機配件限時85折，指定單眼、微單眼與數位相機結帳9折，行動電源88折，消費滿5,000再送500。

即日起至5月31日止，用LINE Pay樂享最高回饋12%。 udn買東西/提供
即日起至5月31日止，用LINE Pay樂享最高回饋12%。 udn買東西/提供
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