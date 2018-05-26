udn買東西攜手LINE Pay 優惠最高享12%回饋

2018-05-26 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



udn買東西購物平台與LINE Pay、LINE購物攜手合作，優惠活動自即日起跑至5月31日止，活動期間透過LINE購物介面進入udn買東西平台消費，還可領LINE Points點數。

udn買東西購物平台表示，不僅消費可賺LINE Points點數，歡慶udn買東西的LINE Pay開幕上線，即日起1點即可折抵1元，且全網消費折抵無上限，最高享12%的回饋。

此外，除了用LINE Pay付款的優惠方案，在端午佳節來臨前夕， udn買東西自即日起至6月3日還推出「粽夏飄香慶端午」活動專區，凡購買「粽夏飄香慶端午」 活動頁的商品，指定品單筆購物車累計實付金額滿1,000元(含)以上，免抽獎就送你茶裏王茶飲1瓶，每日限量100份，贈完為止，美味茶飲讓你搭配粽子更不膩口。