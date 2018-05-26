親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

被下封口令？吳茂昆不回答媒體提問

12年課綱審不完？ 國教署長：不排除暑假周間召開

現代人肌膚缺水 克蘭詩：來自每天平均17次的氣溫衝擊

2018-05-26 11:42經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

2018年法國保養品牌克蘭詩提出新發現指出，現代人肌膚缺水因素，主要來自「氣溫衝擊」，且每天平均多達17次。

克蘭詩指出，我們每天經歷了溫度和濕度所產生的急遽變化將會影響肌膚保濕力，無論天氣如何，出入室內外都會讓我們暴露在不同的溫度和濕度之中，當我們外出時，搭乘公車或在捷運上，在開著空調的商店內購物，抑或是在健身房運動後，都承受著氣溫衝擊，我們的肌膚也是如此。

當肌膚經歷冷、熱、乾、濕交替等溫度和濕度的突然變化，會改變肌膚的天然保水系統，讓肌膚的天然水合能力下降，保留的水分減少了，肌膚變得缺水、看起來黯沉、缺乏光澤、感覺粗糙且不適。而肌膚的保濕是幾乎人人都需要的，尤其在現代的環境下，不論何種膚質，都會有缺水的問題產生。

針對保濕保養，2018年克蘭詩推出全新「水潤奇肌保濕系列」，訴求透過加入馬達加斯加傳奇爆水植物-有機生命之葉的植物萃取，可強化肌膚的天然保濕作用，保水同時造水，啟動肌膚的自我補水力。

克蘭詩民族植物學家Jean-Pierre Nicolas指出，富含保濕液的神奇爆水植物-生命之葉，屬於多肉植物的一種，高度可達1.5米，光滑的葉子可達10~30公分，並具有鋸齒狀的邊緣。儘管遭遇當地溫度的巨大變化，加上低降雨量的嚴峻環境，生命之葉仍然可以生長茁壯，原因在於其飽滿豐厚的葉片含有保濕液，當地居民稱其為「生命之葉」。

同時，克蘭詩也在全新「水潤奇肌保濕系列」中添入了升級的第六代抗污染複合素，加了全新的有機非洲烏木及叉紅藻精萃，結合現有的菊苣尾水芹及有機變豆菜萃取，訴求除了升級肌膚的屏障功能外，也可有效抗氧化、抗發炎，保護肌膚免於提早老化

此外，針對每種肌膚都有不同的需求，以及某些氣候需要特殊的肌膚護理，水潤奇肌保濕系列有3種不同的質地和1款精華液，包含：所有膚質適用的水潤奇肌保濕精華、適合混合肌使用的水潤奇肌涼感保濕凝凍、適合一般至乾性肌膚使用的水潤奇肌清爽保濕霜、極度乾燥肌膚適用的水潤奇肌潤澤保濕霜。

針對保濕保養，2018年克蘭詩推出全新「水潤奇肌保濕系列」，訴求透過加入馬達加斯...
針對保濕保養，2018年克蘭詩推出全新「水潤奇肌保濕系列」，訴求透過加入馬達加斯加傳奇爆水植物-有機生命之葉的植物萃取，可強化肌膚的天然保濕作用，保水同時造水，啟動肌膚的自我補水力。 克蘭詩/提供
分享

非洲老化

相關新聞

公主、女星設計珠寶 營造話題注新意

2018-05-25 23:01

PVC重回時尚圈 吹透視輕盈風

2018-05-25 22:42

消暑！ 個人冰冷扇輕鬆帶著走

2018-05-25 22:38

馬來西亞手抓海鮮SHELL OUT 台灣店今開幕

2018-05-25 20:33

GD的攝影師好友 在台北舉辦攝影作品展

2018-05-25 20:24

雕塑大師朱銘發表新作「芭蕾」 揉合雕塑與芭蕾

2018-05-25 20:11

蘭蔻和得英特推眼霜新品 拯救太陽烤焦的瞇眼乾肌

2018-05-25 19:48

歐陽娜娜polo衫不好好穿 也能美出新高度

2018-05-25 19:00

6大話題防曬品 網友這麼說

2018-05-25 18:05

4人房住2晚3888元！台南、高雄飯店下殺 買1晚送1晚

2018-05-25 17:44

香奈兒史上最清新的香氣 今起新光三越電商線上首賣

2018-05-25 17:17

歐巴馬也愛這味！KUA`AINA夏季口味6月上市

2018-05-25 17:06

7款紅酒色澤 巴黎萊雅恆彩訂製絲絨唇露留下醉人印記

2018-05-25 16:26

ZENLET工具卡 卡片界的瑞士刀！

2018-05-25 16:01

「達文西密碼」丹布朗來台 將寫「太極密碼」？

2018-05-25 12:15

威尼斯古監獄 台灣元素把它弄軟了

2018-05-25 12:15

愛心大使小小瑜 邀請你一起幫助迷途兒

2018-05-25 12:08

台灣錢淹腳目？1200萬花瓶不少人排隊搶著買

2018-05-25 11:22

購物不稀奇！家樂福便利購店型再進化 還提供開會空間

2018-05-25 11:20

機票、飯店都有隱藏費用！ 出國省錢密技告訴你

2018-05-25 10:43

熱到睡不著 今夏涼感床寢大爆發

2018-05-25 10:41

水陸兩用鞋下水也不怕濕 一周狂賣百雙

2018-05-25 09:38

5W1H 秒懂東非動物大遷徙

2018-05-25 00:14

蔡詩芸戀上 愛彼表 傳承媽媽好衣Q

2018-05-24 23:46

Vacheron Constantin 伴旅人遨遊世界

2018-05-24 23:25

搶先劇透！樂高侏羅紀系列新品快閃店亮相

2018-05-24 23:02

吳思賢秀「表」情 超薄SWATCH質感讚

2018-05-24 22:38

可口可樂推互動新包裝 喝可樂就能和明星線上聊天

2018-05-24 21:58

Kiwi李函演繹Dior寬背帶 繽紛刺繡正流行

2018-05-24 21:53

必吃！福灣莊園巧克力AOC奪金 晶華設快閃店

2018-05-24 20:49

郭雪芙拍嬌蘭時尚大片 香水味激發新歌靈感

2018-05-24 20:49

女孩們看過來！想當小樂女友這些條件你要有

2018-05-24 19:38

斷貨機率超高的CÉLINE秋裝與包款 即起上市

2018-05-24 18:51

像超Q西瓜泳圈！美式甜甜圈新品 濃濃夏日繽紛

2018-05-24 18:51

Lady M芒果季登場 用「愛文芒果千層」迎夏日

2018-05-24 18:19

謝佳見童心大發 為UNIQLO「裝」可愛

2018-05-24 16:57

黑鮪魚、牛小排、打拋豬入粽！今年端午吃這些就對了

2018-05-24 16:35

全台熟成最久 180天牛油包覆乾式熟成牛排來了！

2018-05-24 16:21

限時最低價！萊爾富攜手彩妝品牌1028 全系列7折

2018-05-24 16:19
看更多

熱門文章

快來對！3-4月統一發票中獎號碼出爐 特別獎「12342126」

2018-05-25 13:36

愛登山、不菸不酒卻罹癌 農藥過量讓醫師變病人

2018-05-25 13:08

是你嗎？3-4月統一發票1000萬元特別獎在員林！

2018-05-25 20:56

她PO出家裡廚房照 網友：難怪夫家人都離婚

2018-05-25 19:31

統一發票千萬獎幸運兒 20元買礦泉水

2018-05-25 16:58

499之亂終於落幕...貪小便宜的慘痛教訓 台灣人你忘了嗎？

2018-05-25 15:57

我國外交頻受打擊 外交人員薪高仍是夢幻職業

2018-05-25 13:03

大樂透連23摃 下周二頭獎拚8億

2018-05-25 22:01

4人房住2晚3888元！台南、高雄飯店下殺 買1晚送1晚

2018-05-25 17:44

你算什麼叫醫生來！讓護理師一秒爆氣的十大幹話

2018-05-25 15:27

是你嗎？這家超商開出千萬中獎發票 只花20元買礦泉水

2018-05-25 17:27

罕見！曾文烏山頭乾涸 南化水庫增出水支援

2018-05-25 14:18

威尼斯建築雙年展 台灣館被讚全球唯一

2018-05-25 13:48

慢箋部分免負擔維持現狀 健保每年續支付45億

2018-05-25 19:51

吃清淡、忙減重熟齡肌力流失中 蛋白質如何吃夠？

2018-05-25 17:30

富邦、聯邦都加入 6大銀行卡前進全家便利商店

2018-05-26 06:17

1、2月千萬發票6人未領 其中5張金額不到60元

2018-05-25 14:27

冷氣要選1、2級 消基會告訴你到底有多省？

2018-05-25 16:49

歐陽娜娜polo衫不好好穿 也能美出新高度

2018-05-25 19:00

熱無上限！今大台北高溫飆37度 勿忘防曬

2018-05-26 05:24

「達文西密碼」丹布朗來台 將寫「太極密碼」？

2018-05-25 12:15

油價近42個月新高 95無鉛上看30.7元

2018-05-26 00:29

涼啊涼！夏天消暑好去處 北埔冷泉一日遊

2018-05-25 15:20

今日星座運勢／雙魚 完美主義傾向 多接受不同價值

2018-05-26 00:00

遠航引進2架ATR 72-600 下月招募空服員

2018-05-25 12:51

蘇花改中仁隧道貫通 進度超前趕全線通車

2018-05-25 13:58

大樂透第107046期頭獎摃龜

2018-05-25 22:20

今高溫飆37度 5月均溫恐破紀錄

2018-05-26 00:29

不看其他漫畫 弘兼憲史每天工作14小時

2018-05-25 20:08

大樂透連23摃 下周二頭獎估8億元

2018-05-26 00:29

油價漲不停 火車通勤族回流

2018-05-25 23:14

華航與4校合作招實習空服員 工會憂飛安、低薪問題

2018-05-25 12:12

大樂透史上最長22連槓 獎金上看7.2億

2018-05-25 18:06

馬來西亞手抓海鮮SHELL OUT 台灣店今開幕

2018-05-25 20:33

慢連箋加收部分負擔新制 健保會喊卡

2018-05-25 16:52

影／周末台北恐飆破37.7℃ 創歷年5月最高紀錄

2018-05-25 12:55

北市今年首件登革熱境外移入群聚 確診台大3例

2018-05-25 14:43

比照外籍人士 交部預告放寬陸港澳來台換駕照規定

2018-05-25 12:37

雕塑大師朱銘發表新作「芭蕾」 揉合雕塑與芭蕾

2018-05-25 20:11

虛擬實境診間開張 醫病溝通大躍進

2018-05-26 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top