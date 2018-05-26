現代人肌膚缺水 克蘭詩：來自每天平均17次的氣溫衝擊

2018-05-26 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



2018年法國保養品牌克蘭詩提出新發現指出，現代人肌膚缺水因素，主要來自「氣溫衝擊」，且每天平均多達17次。

克蘭詩指出，我們每天經歷了溫度和濕度所產生的急遽變化將會影響肌膚保濕力，無論天氣如何，出入室內外都會讓我們暴露在不同的溫度和濕度之中，當我們外出時，搭乘公車或在捷運上，在開著空調的商店內購物，抑或是在健身房運動後，都承受著氣溫衝擊，我們的肌膚也是如此。

當肌膚經歷冷、熱、乾、濕交替等溫度和濕度的突然變化，會改變肌膚的天然保水系統，讓肌膚的天然水合能力下降，保留的水分減少了，肌膚變得缺水、看起來黯沉、缺乏光澤、感覺粗糙且不適。而肌膚的保濕是幾乎人人都需要的，尤其在現代的環境下，不論何種膚質，都會有缺水的問題產生。

針對保濕保養，2018年克蘭詩推出全新「水潤奇肌保濕系列」，訴求透過加入馬達加斯加傳奇爆水植物-有機生命之葉的植物萃取，可強化肌膚的天然保濕作用，保水同時造水，啟動肌膚的自我補水力。

克蘭詩民族植物學家Jean-Pierre Nicolas指出，富含保濕液的神奇爆水植物-生命之葉，屬於多肉植物的一種，高度可達1.5米，光滑的葉子可達10~30公分，並具有鋸齒狀的邊緣。儘管遭遇當地溫度的巨大變化，加上低降雨量的嚴峻環境，生命之葉仍然可以生長茁壯，原因在於其飽滿豐厚的葉片含有保濕液，當地居民稱其為「生命之葉」。

同時，克蘭詩也在全新「水潤奇肌保濕系列」中添入了升級的第六代抗污染複合素，加了全新的有機非洲烏木及叉紅藻精萃，結合現有的菊苣尾水芹及有機變豆菜萃取，訴求除了升級肌膚的屏障功能外，也可有效抗氧化、抗發炎，保護肌膚免於提早老化。