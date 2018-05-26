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富邦、聯邦都加入 6大銀行卡前進全家便利商店

2018-05-26 06:17聯合報 記者孫中英╱即時報導

便利商店「刷卡」，越來越普遍，又有兩家銀行宣布，卡友可在「全家便利商店」刷卡。聯邦銀行表示，本周起與全家超商合作，開放刷聯邦信用卡支付各項費用。台北富邦銀行也表示，即日起在全台3100多家「全家」店舖，北富銀信用卡及簽帳金融卡同步開刷。

到目前為止，全家便利超商已可接受「國泰世華、台新、中國信託、玉山、北富銀、聯邦銀」6大銀行信用卡，其中部分銀行也開放客戶可刷「金融卡」，且不僅可刷「行動支付」，實體卡片也能刷 。

北富邦銀表示，即日起至6月19日，富邦卡友在全台任1家全家便利商店使用信用卡或簽帳金融卡結帳，可獲大杯拿鐵第2杯半價優惠，6月6日起至6月19日，富邦卡友首次以信用卡或簽帳金融卡綁定Apple Pay，在全家便利商店刷卡嗶付，不限消費金額再送全家霜淇淋。

聯邦銀行表示，即日起在6月19日前，卡友買「全家」大杯拿鐵刷聯邦卡，也有第2杯半價優惠，在6月30日前，聯邦卡友在「全家」刷信用卡單筆滿120元，就送「全家」霜淇淋一份，若是以行動支付加載聯邦信用卡，首筆不限金額即可獲贈「全家」霜淇淋。

聯邦銀行表示，之前已和萊爾富、OK便利超商合作，提供客戶刷卡，今年更擴大與「全家」合作，目前聯邦卡可在3大超商刷卡，卡友到便利商店購物，可省掉攜帶零錢困擾，體驗消費便利性。

北富銀也表示，調查發現，「行動支付」主要消費通路，包括「百貨、賣場、藥妝及便利商店」，其中，便利商店因據點多，是日常生活小額支付相當熱門的實體場域，在行動支付發展上深具潛力。而行動支付愛用者，以25~35歲年輕世代居多，且男女各半。北富銀表示，將持續深耕便利商店通路，提供卡友更多、更便利的支付場景。

全家便利商店已可接受6大銀行信用卡。記者孫中英／攝影。
全家便利商店已可接受6大銀行信用卡。記者孫中英／攝影。
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便利商店超商玉山

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