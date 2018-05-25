馬來西亞手抓海鮮SHELL OUT 台灣店今開幕

2018-05-25 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



一起開心的吃飯是很重要的一件事情！來自馬來西亞的SHELL OUT，首創以手抓海鮮、放下手機專心用餐的方式，有趣的吃法吸引許多消費注意，今天正式在ATT 4FUN開幕海外第分店。

海鮮不只一種吃法，SHELL OUT的創辦人Derick Yap邀請消費者，用雙手抓品嘗海鮮，Derick Yap表示，用雙手吃飯是一種奇妙的過程，藉由雙手去感覺溫度、體驗不一樣的美味！這是一種源自美國南方港口的流行吃法，把煮熟的海鮮放入袋中，倒進醬汁後搖一搖調味，然後倒出攤在餐桌上，用手抓著吃，豪邁的吃法真的很過癮！

Derick Yap研發五種不同的醬料，包括檸檬胡椒、黃油大蒜、黑胡椒、咖哩味，還有檸檬胡椒與黃油大蒜招牌MIX醬汁等，豐富醬料與甲殼類的海鮮形成完美搭配，而較溫和的醬料搭配蝦和扇貝則是點綴出食材的鮮味。

SHELL OUT除了帶給消費者美味上的滿足，更提供消費者開心的用餐氛圍。即日起至6月20日開幕期間，到店消費憑消費小卡，可享有9折優惠；拍照打卡送價值65元飲品。

SHELL OUT Taiwan

地址：台北市松壽路12號（ATT 4 FUN 4樓)