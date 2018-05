GD的攝影師好友 在台北舉辦攝影作品展

提到Christina Paik,或許不為普羅大眾所知,但她工作上的夥伴或朋友都赫赫有名,包括水原希子、或是LV新任男裝設師Virgil Abloh,她甚至曾被報導是GD權志龍的閨密,讓她身為肖像攝影藝術家的生涯增添神秘感,近期她受複合店The Room之邀來台開攝影展,展現風格獨特的作品。

韓裔的Christina Paik本名為Jung won,她原本是職業花式溜冰選手,因受傷退役後移民紐約在帕森斯學院讀設計,透過摸索找到肖像拍攝的新路,成名後除了在世界各地舉辦攝影展之外,也曾出版個人書籍《MEUFS》。這次在台灣開設的攝影展以「Maybe This」為主題,是Christina Paik在2011年住在巴黎時,創作的自拍人像藝術作品,那時她以每星期二的自己(Let me Be – It’s Only Tuesday)為題旨,拍攝極有個人風格的作品,繼台灣之後將至東京、首爾、上海巡展。