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陸民航局：44家外國航空全承諾整改「中國台灣」

GD的攝影師好友 在台北舉辦攝影作品展

2018-05-25 20:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

提到Christina Paik，或許不為普羅大眾所知，但她工作上的夥伴或朋友都赫赫有名，包括水原希子、或是LV新任男裝設師Virgil Abloh，她甚至曾被報導是GD權志龍的閨密，讓她身為肖像攝影藝術家的生涯增添神秘感，近期她受複合店The Room之邀來台開攝影展，展現風格獨特的作品。

韓裔的Christina Paik本名為Jung won，她原本是職業花式溜冰選手，因受傷退役後移民紐約在帕森斯學院讀設計，透過摸索找到肖像拍攝的新路，成名後除了在世界各地舉辦攝影展之外，也曾出版個人書籍《MEUFS》。這次在台灣開設的攝影展以「Maybe This」為主題，是Christina Paik在2011年住在巴黎時，創作的自拍人像藝術作品，那時她以每星期二的自己（Let me Be – It’s Only Tuesday）為題旨，拍攝極有個人風格的作品，繼台灣之後將至東京、首爾上海巡展。

提及創作，Christina Paik表示她透過自拍人像的藝術創作，重新檢視自我，而每個不同階段的創作對她來說，都敘述著不一樣的自己；針對這次The Room策展，她唯一想法就是希望來看作品的人，都可以好好的欣賞，品味每個不同的Christina Paik。本次「Maybe This」攝影展將展至6月25日止，地點在The Room台北市東豐街52號。

Christina Paik不到10年的攝影資歷已在時尚圈打響名號。圖／The ...
Christina Paik不到10年的攝影資歷已在時尚圈打響名號。圖／The Room提供
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Christina Paik在台舉辦攝影展。圖／The Room提供
Christina Paik在台舉辦攝影展。圖／The Room提供
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Christina Paik在台攝影展展期至6月25日止。圖／The Room提...
Christina Paik在台攝影展展期至6月25日止。圖／The Room提供
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Christina Paik在巴黎居住期間拍攝的每周二的自己。圖／The Roo...
Christina Paik在巴黎居住期間拍攝的每周二的自己。圖／The Room提供
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攝影展期間推出Christina Paik的聯名T恤，售價2,980元。圖／Th...
攝影展期間推出Christina Paik的聯名T恤，售價2,980元。圖／The Room提供
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