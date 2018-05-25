歐陽娜娜polo衫不好好穿 也能美出新高度

2018-05-25 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Polo Ralph Lauren重新演繹Polo衫經典，讓歐陽娜娜和陳冠希都穿上了純白polo衫，夏天的清爽視覺，掀起polo衫回歸的流行，也同步預告6月中旬限量開賣的限量CP-93航海系列。

設計師Ralph Lauren以不僅創造服裝、更透過服裝反映生活方式的哲學，為經典的polo衫掀開新頁，他熱愛馬球運動所代表的風格與優雅，也讓Polo衫成為Polo Ralph Lauren的經典產品；今年夏天Ralph Lauren邀請各領域傑出人物，演繹自身心目中的Polo Ralph Lauren形象，包括陳冠希和歐陽娜娜都成為指標人物，歐陽娜娜以純白polo衫搭配丹寧外套、長褲，相當休閒卻還是難掩她清麗的光芒，很適合夏天的清新形象。