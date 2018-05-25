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歐陽娜娜polo衫不好好穿 也能美出新高度

2018-05-25 19:00聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Polo Ralph Lauren重新演繹Polo衫經典，讓歐陽娜娜和陳冠希都穿上了純白polo衫，夏天的清爽視覺，掀起polo衫回歸的流行，也同步預告6月中旬限量開賣的限量CP-93航海系列。

設計師Ralph Lauren以不僅創造服裝、更透過服裝反映生活方式的哲學，為經典的polo衫掀開新頁，他熱愛馬球運動所代表的風格與優雅，也讓Polo衫成為Polo Ralph Lauren的經典產品；今年夏天Ralph Lauren邀請各領域傑出人物，演繹自身心目中的Polo Ralph Lauren形象，包括陳冠希和歐陽娜娜都成為指標人物，歐陽娜娜以純白polo衫搭配丹寧外套、長褲，相當休閒卻還是難掩她清麗的光芒，很適合夏天的清新形象。

此外，品牌在1992年贊助美洲盃的制服設計，以及在1993年發行的航海CP-93系列，也以白、藍、紅、黃、綠等經典純色混合搭配，將於6月14日發行限量款，包括24種重新設計的嶄新風格，以九○年代早期的帆船與里維埃拉（Riviera）的印花圖騰為靈感，推出猛爆視覺的系列，以尼龍風衣、飾有帆船競賽場景的抽繩泳褲、oversize套頭毛衣等單品為主。

歐陽娜娜穿出polo衫的清新夏季感。圖／Ralph Lauren提供
歐陽娜娜穿出polo衫的清新夏季感。圖／Ralph Lauren提供
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即將在6月中上市的限量CP-93航海系列。圖／Ralph Lauren提供
即將在6月中上市的限量CP-93航海系列。圖／Ralph Lauren提供
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陳冠希演繹Polo Ralph Lauren的經典polo衫。圖／Ralph L...
陳冠希演繹Polo Ralph Lauren的經典polo衫。圖／Ralph Lauren提供
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CP-93航海系列polo衫。圖／Ralph Lauren提供
CP-93航海系列polo衫。圖／Ralph Lauren提供
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即將在6月中上市的限量CP-93航海系列。圖／Ralph Lauren提供
即將在6月中上市的限量CP-93航海系列。圖／Ralph Lauren提供
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CP-93航海系列抽繩泳褲。圖／Ralph Lauren提供
CP-93航海系列抽繩泳褲。圖／Ralph Lauren提供
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CP-93航海系列徽章刺繡的露營帽。圖／Ralph Lauren提供
CP-93航海系列徽章刺繡的露營帽。圖／Ralph Lauren提供
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CP-93航海系列徽章刺繡的露營帽。圖／Ralph Lauren提供
CP-93航海系列徽章刺繡的露營帽。圖／Ralph Lauren提供
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CP-93航海系列印花尼龍風衣。圖／Ralph Lauren提供
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