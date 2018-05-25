迎接第6代iPad STUDIO A推5大省錢回饋

2018-05-25 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



9.7吋第6代iPad今天在台灣開賣，STUDIO A推出5大獨家省錢優惠，除了舊機換新機之外，會員加碼再送最高2,000元購物金，還可搭配LINE Pay（LINE Points）1點抵1元、信用卡12期零利率、Apple Pencil、AirPods週邊配備加價購、STUDIO A會員點數積點折抵等5大獨家省錢優惠，最低0元就能輕鬆把新iPad帶回家。

STUDIO A推出舊機換新機加碼送購物金，舊iPhone、iPad、Mac電腦等皆可折抵購買2018年款新iPad ，此外加碼再送500～2,000元購物金。舊換新活動細節可至https://goo.gl/kAorXR網頁查詢。

周邊配備加價購也可省錢，購買任一主機加購「S.A Care安心意外保」，可享Apple Pencil特價1,999元，S.A Care針對原廠保固之外的螢幕破裂、液體滲入等人為損壞提供一年保固維修，全台STUDIO A門市皆可收送；購買任一主機加購SkyBuds真無線藍牙耳機特價1,888元、加購Apple Pencil特價2,888元、加購 Beats X藍牙耳機特價3,888元、加購 AirPods無線耳機特價4,888元。