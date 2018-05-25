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跟台灣說再見的七年級博士生：台灣阻礙人才發展

專題／雙方過招全記錄 看川金會怎麼破局

台灣錢淹腳目？1200萬花瓶不少人排隊搶著買

2018-05-25 11:22聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

台灣貧富越來越兩化，有人窮得下一頓都不知道在哪？有人卻在排隊等候訂購1200萬元的大花瓶！

今天起到5月30日在高雄市漢神百貨公司8樓展示的德國麥森瓷器(Meissen Porcelain)台灣年度特展中，展示一只價值1200萬元的大花瓶，是麥森彩繪大師莉迪亞‧許倫克(Lydia Schrenk)的作品，全世界目前只燒一只，台灣不少瓷器收藏家已在排隊等候，希望把這只花瓶留在台灣。

這只名為「星宿傳奇」的花瓶，布滿天際星宿，出現諸多希臘羅馬神話裡的人物，寶藍的燦爛夜空，除12星座外，連一些鮮為人知的星座也一併，使這款亮麗花瓶與閃耀星空更眩目迷人。

王姓業者說，要把畫融入瓷器又得燒得出來炫麗色彩非常不容易，目前全世界只燒出這一只，也引起台灣收藏家的熱烈訂購，不少人擁有千萬珠寶，但都只能放在保險箱中，這只超過千萬元的花瓶，放在家中讓賓客欣賞得到，更代表收藏家的品味，這也是台灣收藏家排隊在等候創作者製作的原因。

這次特展作品中，壁畫瓷器數量最多，大來自荷蘭畫派風格的壁畫，是西方繪畫史重要的一頁，也是全球皇室名流爭相典藏的藝術品，還有雕塑彩繪師修茲的瓷偶彩繪。周六（26日）下午2點半還安排專家談名瓷的故事，免費入場。

今天起到5月30日在高雄市漢神百貨公司8樓展示的德國麥森瓷器(Meissen P...
今天起到5月30日在高雄市漢神百貨公司8樓展示的德國麥森瓷器(Meissen Porcelain)台灣年度特展，也邀作者現場示範。記者謝梅芬／攝影
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雕塑彩繪師修茲的瓷偶彩繪。記者謝梅芬／攝影
雕塑彩繪師修茲的瓷偶彩繪。記者謝梅芬／攝影
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莉迪亞的作品「星宿傳奇」，布滿天際星宿的璀璨花瓶全世界只有這一只。記者謝木牛田
莉迪亞的作品「星宿傳奇」，布滿天際星宿的璀璨花瓶全世界只有這一只。記者謝木牛田
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