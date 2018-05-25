台灣錢淹腳目？1200萬花瓶不少人排隊搶著買

2018-05-25 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣貧富越來越兩化，有人窮得下一頓都不知道在哪？有人卻在排隊等候訂購1200萬元的大花瓶！

今天起到5月30日在高雄市漢神百貨公司8樓展示的德國麥森瓷器(Meissen Porcelain)台灣年度特展中，展示一只價值1200萬元的大花瓶，是麥森彩繪大師莉迪亞‧許倫克(Lydia Schrenk)的作品，全世界目前只燒一只，台灣不少瓷器收藏家已在排隊等候，希望把這只花瓶留在台灣。

這只名為「星宿傳奇」的花瓶，布滿天際星宿，出現諸多希臘羅馬神話裡的人物，寶藍的燦爛夜空，除12星座外，連一些鮮為人知的星座也一併，使這款亮麗花瓶與閃耀星空更眩目迷人。

王姓業者說，要把畫融入瓷器又得燒得出來炫麗色彩非常不容易，目前全世界只燒出這一只，也引起台灣收藏家的熱烈訂購，不少人擁有千萬珠寶，但都只能放在保險箱中，這只超過千萬元的花瓶，放在家中讓賓客欣賞得到，更代表收藏家的品味，這也是台灣收藏家排隊在等候創作者製作的原因。