親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

快訊／白宮：川普宣布取消川金會

布吉納法索軍校交換生 恐將提前離台

鋼琴大師鄧泰山 挑戰李斯特「諾瑪回憶錄」

2018-05-24 21:40聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，帶來舒伯特、蕭邦、帕德雷夫斯基等作曲家作品，並首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪冠之路演出的F大調船歌，更將挑戰高難度的李斯特「諾瑪回憶錄」。

鄧泰山曾解釋，他的亞洲背景賦予他的演出敏銳、渾厚和精緻，用他自己的方式詮釋－讓鋼琴不只能「歌唱」，還能「訴說」。其中，曾擔任波蘭總理的帕德雷夫斯基，是波蘭人認定在蕭邦之後最偉大的作曲家；而李斯特的「諾瑪回憶錄」更是重量級作品。

鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪...
鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪冠之路演出的F大調船歌，更挑戰高難度的李斯特「諾瑪回憶錄」。記者陳柏亨／攝影
分享
鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪...
鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪冠之路演出的F大調船歌，更挑戰高難度的李斯特「諾瑪回憶錄」。記者陳柏亨／攝影
分享
鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪...
鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪冠之路演出的F大調船歌，更挑戰高難度的李斯特「諾瑪回憶錄」。記者陳柏亨／攝影
分享
鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪...
鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪冠之路演出的F大調船歌，更挑戰高難度的李斯特「諾瑪回憶錄」。記者陳柏亨／攝影
分享

波蘭
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

Kiwi李函演繹Dior寬背帶 繽紛刺繡正流行

2018-05-24 21:53

必吃！福灣莊園巧克力AOC奪金 晶華設快閃店

2018-05-24 20:49

郭雪芙拍嬌蘭時尚大片 香水味激發新歌靈感

2018-05-24 20:49

女孩們看過來！想當小樂女友這些條件你要有

2018-05-24 19:38

斷貨機率超高的CÉLINE秋裝與包款 即起上市

2018-05-24 18:51

像超Q西瓜泳圈！美式甜甜圈新品 濃濃夏日繽紛

2018-05-24 18:51

Lady M芒果季登場 用「愛文芒果千層」迎夏日

2018-05-24 18:19

謝佳見童心大發 為UNIQLO「裝」可愛

2018-05-24 16:57

黑鮪魚、牛小排、打拋豬入粽！今年端午吃這些就對了

2018-05-24 16:35

全台熟成最久 180天牛油包覆乾式熟成牛排來了！

2018-05-24 16:21

限時最低價！萊爾富攜手彩妝品牌1028 全系列7折

2018-05-24 16:19

最強海鮮珠寶盒！東京第一海鮮丼「つじ半」6月底登場

2018-05-24 16:00

全新BMW M2 Competition預售展開 預售價388萬

2018-05-24 15:42

閨密聚會必備！女孩的微醺派對 10款新鮮貨推薦！

2018-05-24 15:36

愛心大使隋棠號召伸出援手 幫助貧困兒童度佳節

2018-05-24 15:34

KENZO全新概念店 25日新竹大遠百時尚揭幕

2018-05-24 14:53

讀賣巨人應援套票火熱開賣 揪團進東京巨蛋挺岱鋼

2018-05-24 14:25

走入全球市集 真實體驗在地

2018-05-24 14:21

奧黛莉來店體驗試穿 3,900件內衣免費送

2018-05-24 13:35

黑松沙士首創快閃選物店 分享「減法好生活」

2018-05-24 13:33

現代灰姑娘的玻璃鞋 用PVC打造清爽甜美風

2018-05-24 13:26

AllSaints打造瀟灑魅力 夏威夷襯衫不能少

2018-05-24 12:56

阿勃勒花季！台南街頭黃金雨添浪漫

2018-05-24 12:07

與熊大一起用LINE Pay 樂享最高12％優惠！

2018-05-24 11:55

紐約唐人街轟動的東方草藥調酒 台灣也喝的到

2018-05-24 11:18

好市多新品大罐紅石榴汁399元 網友驚：國外一小瓶要90元

2018-05-24 10:52

在家也要穿美美 西班牙手工室內鞋Homers首登台

2018-05-24 09:20

莓果、蜂蜜、抹茶…氣泡水口味多 成市場新寵

2018-05-23 23:49

眼睛吃冰淇淋！撞色混搭 彩色寶石涼一夏

2018-05-23 23:33

肌膚隨時隨地開啟灑水系統 保濕噴霧新上市

2018-05-23 23:15

日本人氣烏龍麵慶開幕 一碗只要55元

2018-05-23 19:36

香奈兒最「清新」之作 讓人想即刻出發旅行的味道

2018-05-23 18:43

王朝酒店自助餐廳 推中西料理對決

2018-05-23 18:21

不只減糖 黑松沙士清爽der選物店再推減法生活新哲學

2018-05-23 18:11

全家鬆餅年賣600座101 巧克力口味人氣NO.1

2018-05-23 18:04

希區考克驚悚片御用女主角 幽幽演出古馳新廣告

2018-05-23 17:27

瑞士血統腕表 親民價就能入手

2018-05-23 17:04

夏日瘋運動 超商賣機能服飾 跨界推Nike周邊商品

2018-05-23 16:59

條紋控注意！ KIPLING新包款黑白搭上陣

2018-05-23 15:56
看更多

熱門文章

王品炸豬排只有7分熟？ 超人氣名店出包業者道歉

2018-05-24 12:39

梅雨來不來？ 彭啟明指最關鍵在這兩天

2018-05-24 08:13

畢旅四千八該不該去 網：小孩回憶無價

2018-05-23 22:02

禮儀師的真心告白 「葬禮一定要哭、不能拍手嗎？」

2018-05-24 16:45

極端高溫！ 吳德榮：大台北周末恐飆破37度

2018-05-24 06:18

好市多新品大罐紅石榴汁399元 網友驚：國外一小瓶要90元

2018-05-24 10:52

油價持續攀升 下周估漲0.5元

2018-05-24 14:42

異位性皮膚炎患者癢不停 醫：泡漂白水可解癢

2018-05-24 08:28

21萬人高薪低報健保費 年缺繳逾15億元

2018-05-24 08:42

女性心聲／一個人在家時

2018-05-24 06:00

不滿管理不公… 高鐵員工端午連假醞釀「休假」

2018-05-24 00:31

自然奇景！ 同棵鳳凰木一邊紅花開 一邊綠油油

2018-05-24 14:04

人本抨擊賴清德失職 台南市政府回應了

2018-05-24 12:30

哥想拿4兄弟房產貸款投資 他苦惱：不給還能是一家人嗎？

2018-05-24 17:01

國人晚婚晚育 國健署提醒：高齡懷孕人工生殖成功率低

2018-05-24 10:05

世代共好徵文優勝作品／親情是無價的

2018-05-24 06:00

親子手牽手／小孩該不該吃黑鮪魚？

2018-05-24 06:00

物價頻頻漲 連「新一點靈」也要漲價了！

2018-05-23 21:55

最強海鮮珠寶盒！東京第一海鮮丼「つじ半」6月底登場

2018-05-24 16:00

周末恐飆37度高溫 鄭明典：紅番薯提醒

2018-05-24 12:30

罹患3種癌 他靠親友關懷擺脫病魔

2018-05-23 22:03

高溫上看37度 一張圖秒懂周末有多熱

2018-05-24 19:59

男大生疑沉迷網路遊戲中風 術後復原佳

2018-05-24 13:47

淨灘垃圾蘭嶼清潔隊拒收？ 鄉長：先分類

2018-05-24 09:44

空汙、油煙…不抽菸罹肺癌 隱形幫凶害的

2018-05-23 23:27

「教育局處裝睡」 網友成立靠北惡質幼兒園專頁

2018-05-24 11:33

國產硬質玉米 再爆基改汙染

2018-05-24 00:13

阿勃勒花季！台南街頭黃金雨添浪漫

2018-05-24 12:07

全台熟成最久 180天牛油包覆乾式熟成牛排來了！

2018-05-24 16:21

白內障術後後囊袋混濁 越年輕越易發生

2018-05-24 11:52

鋒面離去...今再飆高溫 中南部上看35度

2018-05-24 05:00

日本人氣烏龍麵慶開幕 一碗只要55元

2018-05-23 19:36

成家立業關鍵期 誰最害怕中年危機？

2018-05-24 08:45

影／憤怒鳥「空襲」 佛光大學有人一天被啄三次

2018-05-24 15:03

食安漏洞？ 台北市11家便當店傳單地址找不到

2018-05-24 11:25

在航向第二人生的諾亞方舟上 你會帶著什麼？

2018-05-24 10:00

高市出現首件本土日本腦炎 個案意識模糊

2018-05-24 16:19

現代灰姑娘的玻璃鞋 用PVC打造清爽甜美風

2018-05-24 13:26

腸道壞菌讓人累！調查：4成上班族有腸胃與疲勞問題

2018-05-24 13:52

高齡少子化 公務員育嬰侍親留職停薪增

2018-05-24 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top