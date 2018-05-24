鋼琴大師鄧泰山 挑戰李斯特「諾瑪回憶錄」

2018-05-24 21:40 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



鋼琴大師鄧泰山晚上在國家音樂廳舉辦獨奏會，帶來舒伯特、蕭邦、帕德雷夫斯基等作曲家作品，並首度在台演出一九八○年在蕭邦鋼琴大賽奪冠之路演出的F大調船歌，更將挑戰高難度的李斯特「諾瑪回憶錄」。