蔡詩芸戀上 愛彼表 傳承媽媽好衣Q

2018-05-24 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱專題報導



蔡詩芸偏好有小巧思的設計，例如表盤的對比色設計就很特別。愛彼皇家橡樹離岸型玫瑰金計時鑽表、Michael Kors Collection 灰色針織衫與窄裙。 記者蘇建忠／攝影 分享 facebook

●個人風格很鮮明的Dizzy 蔡詩芸，個性化的穿搭方式，成為許多人在網路上follow的時尚偶像。雖然她說自己平常穿衣風格偏好素色，但其實她非常懂得運用小飾品和配件，在細節上完成統一感，例如，拍照時她就特地準備了金色和銀色的同款耳環，是她朋友自己設計的，她說：「手表是玫瑰金的，所以就配玫瑰金的耳環。」每天可以穿戴出去的配飾，她偏好的是不誇張的簡單造型，以襯托整個人有精神為主要目的。

愛彼皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼表，37毫米玫瑰金鑲鑽表殼，貴氣又時髦。 圖／愛彼表提供 分享 facebook

愛彼皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼表，表盤裝飾標誌性的「Lady Tapisserie」仕女格紋裝飾圖案。 圖／愛彼表提供 分享 facebook

揮灑自身女人味 就是最好的時尚

而對蔡詩芸來說，媽媽不但是影響她時尚觀念最深的人，更是她的風格偶像。「媽媽的風格可能跟我不太一樣，但我從她身上學到了，要找到屬於自己的風格。每個女人都有自己的味道，重要的是你自己穿什麼覺得最自在、很舒服、給你自信。我覺得找到自己的風格就是最好的時尚。」

媽媽除了傳給她好風格、好觀念，也傳給她許多好東西，例如腕表，她說：「我的表都是媽媽以前戴、然後傳給我的。」當然也有一些是禮物，例如老公王陽明也有送過，蔡詩芸笑說，「前一陣子比較流行女生戴男生的手表，面積比較大、寬一點，看起來比較運動形象。我最近就比較喜歡愈小愈好，比較lady優雅。」

愛彼皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼表，37毫米玫瑰金鑲鑽表殼、2385自動上鍊機芯，139萬5,000元。 圖／愛彼表提供 分享 facebook

黑西裝和小可愛搭配精緻女表的穿著，是蔡詩芸平常去較正式場合的穿搭。愛彼千禧系列白金鑲鑽女表、Sandro黑色西裝與小可愛 。 記者蘇建忠／攝影 分享 facebook

和王陽明曬恩愛 卻又有各自風格

常常曬恩愛的蔡詩芸和王陽明，其實在穿著搭配上都很有個性，還是會保有自己的風格和個性，即便是一般情人配戴的「對表」也不例外：「可能他的是大、我的是小小的；或是我們兩個都是銀色的或金色的，有一個相同的點，但不會是同款。」而挑選腕表也和挑選衣服一樣，蔡詩芸偏好在細節上有點小小巧思的款式。例如愛彼表（Audemars Piguet）今年歡慶25周年的皇家橡樹離岸型腕表（Royal Oak Offshore），為女性推出優雅小巧的37毫米尺寸，表盤鐫刻經典的「Lady Tapisserie」仕女格紋裝飾圖案，嶄新的灰色與玫瑰金組合既貴氣又時髦。

愛彼千禧腕表，39.5 x 35.4毫米18k白金鑲鑽表殼、5201愛彼自製手動上鍊機芯，98萬1,000元。 圖／愛彼表提供 分享 facebook

愛彼千禧女表 復刻羅馬神殿浪漫

而愛彼優雅的千禧系列女表，更是專為懂得品味細節的女性所推出的。比例完美的橢圓形表殼為招牌，靈感來自於古羅馬神殿的建築；偏心的表盤設計，露出左方精心製作的擒縱系統，以細膩的打磨倒角，展現精製而深厚的工藝基礎。新作搭配優雅光澤的珍珠母貝偏心表盤和小秒盤，玫瑰金與白金雙色相互輝映，最後鑲以璀璨美鑽，襯上「星辰圖樣」粉紅色橡膠表帶，是辨識度高又具獨特個性的表款。