謝佳見童心大發 為UNIQLO「裝」可愛

2018-05-24 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



UNIQLO在招牌的UT系列，找來LV御用藝術家村上隆翻玩經典動漫「哆啦A夢Doraemon」，運用於T恤上。並在正式上市前找來謝佳見、鬼鬼和孟耿如等人搶先穿，而這些明星一見到哆啦A夢聯名系列，紛紛變成粉絲，直呼「真的好可愛！」恨不得每一件都打包。

謝佳見表示相信每個人小時候對Doraemon都很熟悉，而他也是看著漫畫和卡通長大的。而他在活動上穿著的Doraemon UT系列T恤就是由藝術家村上隆重新詮釋哆啦A夢而來，謝佳見說「從村上隆和LV合作開始就認識了，當時就覺得他的作品很繽紛、給人正面的能量」。問他若能擁有一項神奇道具，最想要的是什麼？謝佳見毫不猶豫回答「當然是任意門，我現在超想去歐洲」。不僅如此，他還分享了T恤可以搭配休閒西裝外套，既不會太可愛，也不會過於嚴肅。在同場的孟耿如更是表白「我小時候只看哆啦A夢」，並覺得身穿的聯名T恤，很簡約又帶點神秘感，非常好搭配。