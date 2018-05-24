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虧死！家有這4種建物 不只要拆還得繳稅

謝佳見童心大發 為UNIQLO「裝」可愛

2018-05-24 16:57聯合報 記者曾智緯╱即時報導

UNIQLO在招牌的UT系列，找來LV御用藝術家村上隆翻玩經典動漫「哆啦A夢Doraemon」，運用於T恤上。並在正式上市前找來謝佳見、鬼鬼和孟耿如等人搶先穿，而這些明星一見到哆啦A夢聯名系列，紛紛變成粉絲，直呼「真的好可愛！」恨不得每一件都打包。

謝佳見表示相信每個人小時候對Doraemon都很熟悉，而他也是看著漫畫和卡通長大的。而他在活動上穿著的Doraemon UT系列T恤就是由藝術家村上隆重新詮釋哆啦A夢而來，謝佳見說「從村上隆和LV合作開始就認識了，當時就覺得他的作品很繽紛、給人正面的能量」。問他若能擁有一項神奇道具，最想要的是什麼？謝佳見毫不猶豫回答「當然是任意門，我現在超想去歐洲」。不僅如此，他還分享了T恤可以搭配休閒西裝外套，既不會太可愛，也不會過於嚴肅。在同場的孟耿如更是表白「我小時候只看哆啦A夢」，並覺得身穿的聯名T恤，很簡約又帶點神秘感，非常好搭配。

UNIQLO將在5月25日正式推出「Doraemon UT」系列，其中一個設計主題就是在去年東京展出的「THE DORAEMON展 TOKYO 2017」所運用之主視覺。由曾經幫LV打造過人手一個「櫻桃包」的藝術家村上隆操刀，以原著漫畫為概念，透過哆啦A夢、大雄、以及哆啦A夢的秘密法寶和村上隆的經典花朵設計為主，融入T恤與絨毛玩偶中。不論是造型還是視覺上都顛覆了過往對哆啦A夢的印象，全系列包括男女皆可穿搭的服飾、童裝T恤系列，與由藝術家所設計的Doraemon玩偶等共15款品項，定價亦是從390元起。

Doraemon UT系列Doraemon印花T恤，約590元。圖／UNIQLO...
Doraemon UT系列Doraemon印花T恤，約590元。圖／UNIQLO提供
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Doraemon UT系列Doraemon玩偶，約990元。 圖／UNIQLO提...
Doraemon UT系列Doraemon玩偶，約990元。 圖／UNIQLO提供
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Doraemon UT系列Doraemon印花T恤，約590元。圖／UNIQLO...
Doraemon UT系列Doraemon印花T恤，約590元。圖／UNIQLO提供
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謝佳見以休閒西裝外套搭配大面積印花的Doraemon T恤，既清爽又不失紳士感。...
謝佳見以休閒西裝外套搭配大面積印花的Doraemon T恤，既清爽又不失紳士感。圖／UNIQLO提供
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Doraemon UT系列Doraemon玩偶，每人限購兩只。圖／UNIQLO提...
Doraemon UT系列Doraemon玩偶，每人限購兩只。圖／UNIQLO提供
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孟耿如身穿胸口印有Doraemon的T恤，既休閒又有型。圖／UNIQLO提供
孟耿如身穿胸口印有Doraemon的T恤，既休閒又有型。圖／UNIQLO提供
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Doraemon UT系列Doraemon印花T恤，約590元。圖／UNIQLO...
Doraemon UT系列Doraemon印花T恤，約590元。圖／UNIQLO提供
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Doraemon UT系列Doraemon印花T恤，約590元。圖／UNIQLO...
Doraemon UT系列Doraemon印花T恤，約590元。圖／UNIQLO提供
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鬼鬼出席UNIQLO Doraemon UT系列上市活動，並以T恤混搭長裙，展現...
鬼鬼出席UNIQLO Doraemon UT系列上市活動，並以T恤混搭長裙，展現俏皮感。圖／UNIQLO提供
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哆啦A夢藝術家
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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