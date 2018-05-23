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孔劉拍照有長進　拍ZenFone廣告最難忘的竟是它

2018-05-23 14:48聯合報 記者陳立儀╱即時報導

孔劉拍ASUS ZenFone 5廣告超敬業，拍到半夜也沒露出任何疲態，還以俏皮...
孔劉拍ASUS ZenFone 5廣告超敬業，拍到半夜也沒露出任何疲態，還以俏皮表情逗弄工作人員為大家打氣。圖／華碩提供
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二度接下ASUS ZenFone代言的亞洲男神孔劉，即將於6月24日再次來台會粉絲，華碩除了公布當天「ZenFone 5攝影派對」的活動地點與索票方式之外，也透露去年還自嘲是「自拍苦手」的孔劉現在對於拍照技術有進步相當自豪，廣告中露出的照片有一部份都是他親手拍的，他說「兩次的廣告拍攝都是很難忘的經驗，尤其是台灣的工作人員還特地送了高粱酒」。

上次ASUS ZenFone 4拍攝是在大熱天穿著西裝、皮鞋來回奔跑，這次孔劉拍攝ASUS ZenFone 5廣告卻是一人分飾兩角、和自己對戲，每個走位都得重複多次才能完成，夜景拍攝時只能穿著短袖在氣溫5℃的天台上吹冷風，但敬業的他絲毫沒有叫苦，就算拍到半夜也沒露出任何疲態，反倒是接連以俏皮表情逗弄工作人員，男神魅力大放送。

孔劉因去年的ASUS ZenFone 4主打的拍照功能找回對攝影的自信，今年ASUS ZenFone 5的AI智慧攝影功能又再上一層樓，讓孔劉愛不釋手，看到什麼都想拍一下。

6月24日將於台北市網球中心舉辦的「ZenFone 5攝影派對」活動現場，華碩不僅要重現《鬼怪》中的雪景解脫橋、加拿大餐廳等場景，還有出現在這次廣告中的客廳與花園，以及專為「AI智慧雙鏡頭」量身訂製的體驗場景，讓粉絲感受彷彿與歐巴置身同一空間的浪漫氛圍。活動當天除了將從500位購機粉絲中抽出幸運兒上台合影同樂，攜帶ASUS ZenFone 5進場的消費者，還可額外獲得限定周邊。

5月31日前購買ASUS ZenFone 5Q、ZenFone 5智慧手機並於6月1日中午12點起至官方活動網頁登錄，即可獲得「ZenFone 5攝影派對」入場門票一張，限量500名；6月4日中午12點起至6月6日另開放不限購機的一般民眾線上報名，活動期間至官方活動網頁進行個人資料登錄，就有機會抽入場門票一張，共有400個名額，中獎名單將於6月8日抽獎後同步公告。

孔劉拍攝ASUS ZenFone 5廣告要跟自己對戲，每個走位都得重複多次才能完...
孔劉拍攝ASUS ZenFone 5廣告要跟自己對戲，每個走位都得重複多次才能完成。圖／華碩提供
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ASUS ZenFone 5的AI智慧攝影功能更加強大，讓孔劉愛不釋手，看到什麼...
ASUS ZenFone 5的AI智慧攝影功能更加強大，讓孔劉愛不釋手，看到什麼都想拍一下。圖／華碩提供
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孔劉對於自己拍照技術進步感到很自豪。圖／華碩提供
孔劉對於自己拍照技術進步感到很自豪。圖／華碩提供
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ZenFone孔劉華碩
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