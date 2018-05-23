夏天就是要穿印花！ 百變圖騰穿出悠閒度假風

2018-05-23 03:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱台北報導



藝術家Donald Robertson聯名系列服裝。 圖／alice+olivia提供 分享 facebook 植物主題印花搭配輕盈的布料，正是夏日穿搭最佳搭品。alice + Olivia春夏系列運用多樣設計的花卉印花，打造出浪漫的花園主題。Club Monaco則是以耀眼陽光的加勒比海為靈感，將濃厚度假氛圍透過印花呈現。

alice + Olivia的花卉圖騰風格百變，有色彩飽和的水彩畫花卉，配上絲綢布料流露柔美詩意。花卉印花拼貼蕾絲，透過不對襯絲質上衣和多層次裙擺展現個性甜美；立體花瓣和彩色珠飾刺繡，則是以細膩作工堆疊出層次美。藝術家Lola繪製的沒有花芯的粉色花卉和靛色花卉印花，搭配上摺飾寬袖上衣和削肩多層次洋裝，洋溢著波希米亞風。女星曾之喬、魏蔓也都穿上alice + Olivia春夏花卉印花服飾，化身飄逸浪漫甜心。

另一方面，alice + Olivia本季也再度與Instagram藝術家Donald Robertson合作推出聯名系列，以他經典的濃郁色調畫風呈現狂野豹紋與刺繡紅唇圖騰印花，打造洋裝與襯衫等單品，充滿時尚活力。

Club Monaco選擇以清爽的天藍色、典雅的鵝黃色、甜美的蜜桃色以及棕櫚綠和蕉葉綠作為男女裝系列的主要色調，配上百搭的細條紋和棕櫚葉、海島花卉印花，充滿歡愉的度假風情。

女裝細條紋襯衫型洋裝，更是在背後腰間做鏤空設計小秀性感，拓印般的棕櫚葉印花連身褲，頸間交叉繫領讓人聯想到悠閒的海島穿搭。和服感的白色寬袖洋裝，精細繡上湛藍色摺飾花卉和水藍色花朵，寬袖飾有流蘇裝飾瀟灑有型。男裝則以滿版印花的短袖襯衫和夏威夷衫，演繹加勒比海渡假風情。