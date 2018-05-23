光環象徵擁抱 經典鑽戒見證愛

2018-05-23 03:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱台北報導



BVLGARI 全新Incontro dAmore 遇見愛婚戒，鉑金中央鑲嵌圓形明亮切割主鑽，側邊密鑲鑽石。 圖／寶格麗提供 分享 facebook 即將到來的6月新娘月，為一生最浪漫的時刻做見證，珠寶品牌紛紛推出婚戒新品，從品牌的經典設計出發，在細節上更為豐富的選擇，以個人化婚戒美鑽，象徵獨一無二的愛情。

義大利品牌寶格麗（Bulgari）全新的 Incontro dAmore遇見．愛系列，別具特色的「光環」設計，於鉑金戒台延伸出兩股交錯的密鑲鑽石，圈成親密相擁的造型，象徵戀人永恆的擁抱，讓視覺更聚焦於中央主鑽。並有鑲嵌0.1克拉主鑽的同系列耳環、項鍊可互相搭配。而義大利文意為「信任」的Fedi系列，也推出鐫刻品牌logo的鉑金經典單環對戒。