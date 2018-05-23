光環象徵擁抱 經典鑽戒見證愛
即將到來的6月新娘月，為一生最浪漫的時刻做見證，珠寶品牌紛紛推出婚戒新品，從品牌的經典設計出發，在細節上更為豐富的選擇，以個人化婚戒美鑽，象徵獨一無二的愛情。
義大利品牌寶格麗（Bulgari）全新的 Incontro dAmore遇見．愛系列，別具特色的「光環」設計，於鉑金戒台延伸出兩股交錯的密鑲鑽石，圈成親密相擁的造型，象徵戀人永恆的擁抱，讓視覺更聚焦於中央主鑽。並有鑲嵌0.1克拉主鑽的同系列耳環、項鍊可互相搭配。而義大利文意為「信任」的Fedi系列，也推出鐫刻品牌logo的鉑金經典單環對戒。
鑽石專家De Beers最受歡迎的DB Classic系列，推出全新的花式車工邊鑽設計。品牌著名的三鑽戒指，是以兩枚較小的邊鑽襯托中央主鑽，層次豐富，視覺上明亮而華麗。花式車工邊鑽新作延續三鑽傳統，明亮式車工主鑽搭配梨形邊鑽的款式，於De Beers大中華區精品店獨家販售。同時也有祖母綠形車工主鑽搭配錐型長形邊鑽的款式，以及枕形車工主鑽搭配梨形車工邊鑽的設計，分別呈獻幾何復古風情和柔美的女性化線條，採訂製制。另外Aura公主方形車工單鑽戒指亦有密釘微鑲鑽石戒環的新作。
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