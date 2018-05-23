補水、營養、活力 晨光三部曲吃出整天續航力

2018-05-23 03:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／台北報導



賀寶芙營養諮詢委員會資深營養專家陳振宇博士指出，養成吃早餐的習慣、早餐吃對營養吃對時間，能喚起身體的活力、提高注意力，有助於體重管理及消化道健康。 圖／賀寶芙Herbalife提供 分享 facebook 一日之計在於晨，早餐是一天中的重要開始，但台灣工時長，許多上班族趕時間，索性直接省去早餐不吃。即使有吃早餐，偏好蛋餅、蘿蔔糕配上奶茶或咖啡，攝取過量油、鹽，吃錯內容、吃錯時間的比例高，反而不利體重管理。資深營養師建議，起床後利用早晨黃金3小時，把握晨光三部曲「補水、營養、活力」，用視覺系健康早餐豐富味蕾，吃出滿滿續航力。

根據賀寶芙(Herbalife)亞太區健康早餐大調查發現，8成受訪者認為早餐是一天中最重要的一餐，卻有24%受訪者沒有天天吃早餐。而無法天天吃早餐的主因，則有近5成受訪者表示沒有時間。另有吃早餐習慣受訪者則是高達7成的人在早餐沒有攝取蛋白質、8成的人早餐沒有攝取蔬果，脂肪攝取量更是亞洲之最。

賀寶芙資深營養師林若君建議，起床後先飲用一杯溫水，補充在夜間就寢時流失的水分，甚至在水中加入一些蘆薈汁，更能喚醒熟睡的腸道，促進蠕動。第一杯水之後約20-30分鐘，應及時享用早餐補充營養。 圖／賀寶芙Herbalife提供 分享 facebook 美商賀寶芙台灣分公司總經理陳昭良指出，調查結果顯示國人對吃早餐有迷思，要不沒吃早餐，不然就是認為吃下高脂肪、高熱量等於高營養，但是蛋白質及纖維質攝取不足。

香港中文大學食品和營養科學課程教授、賀寶芙營養諮詢委員會資深營養專家陳振宇博士表示，養成吃早餐習慣很重要，人體經過一整晚休眠，起床後血糖濃度不足以滿足身體需求，此時極需要補充優質蛋白質、纖維質及碳水化合物。

不過，早餐更重要的是吃對內容及時間，美商賀寶芙資深營養師林若君提到，很多人以為自己的早餐吃得很健康，但像是飯糰、麵包、蛋餅等，大多數是高油、高鹽烹調，不僅有過量油脂及熱量，蛋白質、纖維量攝取不足，容易造成脂肪增加、肌肉流失，長期下來影響新陳代謝下降，不利於體重管理，損害消化道健康。

林若君建議，把握早晨黃金3小時吃早餐，遵守「晨光三部曲：補水、營養、活力」主張，起床後先喝一杯30度到50度的溫水，補充夜間就寢流失水份，甚至在水中加入一些蘆薈汁，喚醒熟睡的腸道促進蠕動。並在起床後一小時左右補充含有優質蛋白質、纖維素、碳水化合物的均衡早餐，再以一杯茶飲提振精神，控制食慾，戒掉午餐前不健康的零食或是高熱量三合一咖啡，清爽活力整個早晨。