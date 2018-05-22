三星J系列新機到！可調式3段鎂光燈超美拍

2018-05-22 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



高C／P值的國民手機Samsung Galaxy J系列又有新貨到，Samsung Galaxy J4、J6除了延續三星經典的安全資料夾、雙重帳號、獨立3卡槽等功能之外，更加入可調式3段鎂光燈，即使素顏自拍也能美美上鏡，5.5吋的Samsung Galaxy J4單機價5千元有找，Samsung Galaxy J6還增加前鏡頭景深預覽，兩款皆於6月初開賣。

Samsung Galaxy J4、J6搭載全新的可調式3段鎂光燈功能，前鏡頭鎂光燈可依據個人喜好隨意調整，自拍不再受昏暗光線所困；Samsung Galaxy J6另有趣味貼圖功能，上市後透過軟體更新還能新增智慧美顏功能。

Samsung Galaxy J4配備5.5吋Super AMOLED螢幕、500萬畫素前置鏡頭、1,300萬畫素主相機、內建16GB記憶體並可透過microSD卡擴充至256GB，單機價4,990元；Samsung Galaxy J6配備5.6吋Super AMOLED 18.5：9全螢幕、800萬畫素前置鏡頭、1,300萬畫素主相機、內建32GB記憶體並可透過microSD卡擴充至256GB，單機價7,990元，兩款都將推出黑、金、紫等3色。

HTC Desire 12＋宣布開放預購，這款手機是HTC Desire系列史上首支配備雙鏡頭及最大尺寸的6吋18：9全螢幕，單機價7,490元，共有黑、紫、金等3色，即日起於全台HTC專賣店、HTC網路商店開放預購，6月1日起於5大電信全面開賣。