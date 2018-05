女子選物/夏日派對 用大地原生素材打造歐美時尚風

2018-05-22 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



說到夏日的派對,是否想像著藍白色系、沁涼感的既定印象呢?最新的歐美系風格要顛覆玩法,改以貼近大地的原生素材,運用石板、灰泥、褐紅土磚等色系,打造出美好本質的自在空間。

美式居家品牌Crate and Barrel 2018年夏季以美國西南部傳統建築風格「石屋」(Stone house)為靈感,取材土地原生素材所打造的空間,西南部擁有磅礡壯麗的峽谷地景與紅岩巨石,氣候也較為乾燥炎熱,順應環境,當地多採用石板、灰泥、褐紅土磚、陶瓦和原木等素材,這一季Crate and Barrel將洋溢熱情的鮮明赭紅色、大地色和岩石灰色,帶入季節家具家飾品中,呼應著以陶土石材天然材質手工打造出的樸質觸感。

特別強調環境特有的質感,像是不規則形狀、有機質感與天然色澤差異等,好比Corin Geo美耐皿餐盤,有著手塑不規則形狀的樣式,色塊與幾何圖形的結合,激盪出復古與都會現代融合的美感;Caspian餐碗盤系列簡約的形狀,焦點聚集在美麗的灰色釉上,色釉在燒製過程中產生的化學變化,展現出獨一無二的印記;派對上不可或缺的Cold Drink冷飲桶,可盛裝氣泡水、新鮮果汁或冰茶。

品牌總監楊嘉瑋表示,選擇陶土、石材具相仿自然材質的餐廚商品,即使是不同款式也可以相互混搭推疊;搭配涼感十足的藤編餐墊或棉麻材質的桌布,呈現粗曠的大地質感,可揉合些許暖橘紅色點綴其中。