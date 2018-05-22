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女子選物／夏日派對 用大地原生素材打造歐美時尚風

2018-05-22 18:43聯合報 記者王韶憶╱即時報導

說到夏日的派對，是否想像著藍白色系、沁涼感的既定印象呢？最新的歐美系風格要顛覆玩法，改以貼近大地的原生素材，運用石板、灰泥、褐紅土磚等色系，打造出美好本質的自在空間。

美式居家品牌Crate and Barrel 2018年夏季以美國西南部傳統建築風格「石屋」（Stone house）為靈感，取材土地原生素材所打造的空間，西南部擁有磅礡壯麗的峽谷地景與紅岩巨石，氣候也較為乾燥炎熱，順應環境，當地多採用石板、灰泥、褐紅土磚、陶瓦和原木等素材，這一季Crate and Barrel將洋溢熱情的鮮明赭紅色、大地色和岩石灰色，帶入季節家具家飾品中，呼應著以陶土石材天然材質手工打造出的樸質觸感。

特別強調環境特有的質感，像是不規則形狀、有機質感與天然色澤差異等，好比Corin Geo美耐皿餐盤，有著手塑不規則形狀的樣式，色塊與幾何圖形的結合，激盪出復古與都會現代融合的美感；Caspian餐碗盤系列簡約的形狀，焦點聚集在美麗的灰色釉上，色釉在燒製過程中產生的化學變化，展現出獨一無二的印記；派對上不可或缺的Cold Drink冷飲桶，可盛裝氣泡水、新鮮果汁或冰茶。

品牌總監楊嘉瑋表示，選擇陶土、石材具相仿自然材質的餐廚商品，即使是不同款式也可以相互混搭推疊；搭配涼感十足的藤編餐墊或棉麻材質的桌布，呈現粗曠的大地質感，可揉合些許暖橘紅色點綴其中。

另外，Morocco 戶外家具系列，充滿休閒感，以繩索狀的聚丙烯打造而成，並搭配舒適的座墊，充滿愜意感；Maluku餐椅則使用天然耐用藤編材質，由印尼工藝職人親手打造而成，輕盈編織手法柔和經典線條，營造出度假休閒感。新品上市即日起至7月4日免費加入會員，即享季節精選商品、戶外家7折，地毯商品8折。

Crate and Barrel今夏新品打造夏季戶外派對。圖／Crate and...
Crate and Barrel今夏新品打造夏季戶外派對。圖／Crate and Barrel提供
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Paros餐碗盤，450元~1,350元。圖／Crate and Barrel提...
Paros餐碗盤，450元~1,350元。圖／Crate and Barrel提供
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可以將色系與材質相近的商品相互混搭，創造出獨特風格的餐桌佈置。圖／Crate a...
可以將色系與材質相近的商品相互混搭，創造出獨特風格的餐桌佈置。圖／Crate and Barrel提供
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Maluku餐椅，8,800元~9,800元。圖／Crate and Barre...
Maluku餐椅，8,800元~9,800元。圖／Crate and Barrel提供
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Corin Geo美耐皿餐盤4入，1,050元。圖／Crate and Barr...
Corin Geo美耐皿餐盤4入，1,050元。圖／Crate and Barrel提供
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Cold Drink 冷飲桶（含架子），3,600元。圖／Crate and B...
Cold Drink 冷飲桶（含架子），3,600元。圖／Crate and Barrel提供
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Caspian 餐碗盤系列，450元~550元。圖／Crate and Barr...
Caspian 餐碗盤系列，450元~550元。圖／Crate and Barrel提供
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