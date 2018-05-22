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香奈兒潔顏新品 排列組合的卸妝樂趣

2018-05-22 18:32聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

延伸夏天與大海意象的連結，香奈兒在2018夏季推出全新的深海精萃潔顏系列，包括3款卸妝新品與1款潔顏慕斯，為高溫黏膩的夏日帶來沁涼的潔淨感受。

香奈兒海洋植物萃取精華的卸妝清潔系列，以多種質地呼應女性的多樣膚質與喜好，可卸除長效、防水底妝和眼妝，全產品都包括香奈兒獨家專利的兩種海洋植萃，以及複合深海藻類藍綠藻及鹽角草的萃取，運用生長在嚴峻環境的藻類，打造保濕、防護的特性，促進油水平衡，全新的3種不同質地卸妝產品，也讓清潔變成小遊戲，透過不同的排列組合來讓清潔步驟充滿樂趣。

「香奈兒深海精萃卸妝水凝乳」有質地轉換的特色，透過在臉上按摩，乳狀質地轉變為液態清透水感，再用化妝棉揩除即可；「香奈兒深海精萃卸妝油」以天然精油調配而成，透過清水乳化的過程，卸除彩妝；「香奈兒深海精萃卸妝油凝乳」則是在使用過程介於乳狀及輕油質地的轉換，同樣以清水卸除。上述3款全新的卸妝產品，都可以用來卸眼部、唇部的彩妝，均是在手部乾燥的狀況下使用。

此外，本次新品還包括「香奈兒深海精萃潔顏慕斯」，使用前為乳霜質地，可搓出豐盈的泡沫，透過畫小圈的清潔方式讓泡沫帶出汙垢，洗淨後有海洋的清新感與淡雅香氣，保留潤澤度，為夏日潔膚帶來舒適的體驗。

香奈兒深海精萃潔顏慕斯，150ml售價1,550元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃潔顏慕斯，150ml售價1,550元。圖／香奈兒提供
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香奈兒深海精萃卸妝水凝乳，150ml售價1,550元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃卸妝水凝乳，150ml售價1,550元。圖／香奈兒提供
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香奈兒推出全新的深海精萃潔顏系列，包括3種質地卸妝品及潔顏慕斯。圖／香奈兒提供
香奈兒推出全新的深海精萃潔顏系列，包括3種質地卸妝品及潔顏慕斯。圖／香奈兒提供
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香奈兒深海精萃卸妝油，150ml售價1,550元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃卸妝油，150ml售價1,550元。圖／香奈兒提供
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香奈兒深海精萃卸妝油凝乳，150ml售價1,550元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃卸妝油凝乳，150ml售價1,550元。圖／香奈兒提供
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香奈兒高溫
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