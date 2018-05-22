領先亞洲 威尼斯號郵輪2019年基隆港首航

2018-05-22 18:39 中央社 台北22日電



台灣郵輪市場深受國際重視，雄獅旅遊今天宣布，嘉年華郵輪集團合作包船，其中明年停靠在基隆港的威尼斯號（Costa Venezia）是首次以亞洲為母港航行。

台灣是亞洲第2大郵輪市場，根據統計，2017年進出台灣的郵輪逾600艘次、旅客達114萬餘人，年增率高達32%，顯見郵輪旅遊已成為趨勢。

看好郵輪市場，雄獅旅遊今天和全球最大郵輪公司─嘉年華郵輪集團旗下公主郵輪、歌詩達郵輪攜手宣布明年將推出5航次包船，雄獅旅遊總經理游國珍表示，這次包下的5個航次中，歌詩達郵輪的全新郵輪威尼斯號預計在2019年下水，整體造價超過7.5億美元，而台灣基隆港將成為這艘豪華郵輪在亞洲的首個母港。

根據歌詩達郵輪規劃，這艘豪華郵輪可以容納5000多名旅客，在歐洲下水後將啟航亞洲，沿途經過杜拜、新加坡和日本橫濱，原本預計5月就要以中國大陸上海為母港，不過，看好台灣市場，這艘船也將先以台灣基隆港為母港航行8天7夜，之後再到上海，台灣旅客可說是搶先亞洲其他國家旅客體驗。

除了歌詩達郵輪的全新郵輪威尼斯號，雄獅旅遊明年也再度攜手公主郵輪，包下太陽公主號，推出4航次的賞櫻包船，游國珍說，賞櫻對台灣人有吸引力，每年賞櫻期間機票和飯店都一位難求，郵輪全包式的服務剛好可以解決這個問題。

他指出，今年雄獅旅遊推出2個航次的盛世公主號賞櫻包船，吸引了6300人次，營收貢獻達近新台幣3.6億元，而每年郵輪包團仍以3到4成比例穩定成長，可見台灣郵輪市場仍在不斷擴張。

游國珍也預告，鄰近日韓航線已經不能滿足台灣旅客，雄獅旅遊在2020年底將包下目前航行於南北極的豪華船隻海精靈號（Sea Spirit）並推出1航次，讓台灣人也能夠遠征南極。