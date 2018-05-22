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氣溫飆高 超商、電商涼夏商品買氣湧現

2018-05-22 12:28經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

5月份氣溫屢創新高，雖未正式進入夏季，但氣溫已飆出37度以上，使得各通路賣場涼夏商品買氣提前湧現。統一超（2912）除了引進日韓超夯進口冰品之外，並推出新口味霜淇淋「瀨戶內檸檬霜淇淋」。全家（5903）本季以來，擴大導入獨家日韓夯冰，亦帶動冰品業績成長超過3成。富邦媒（8454）旗下momo購物網統計，5月以來站上「涼夏、涼感」等相關商品銷售量顯著成長，近一周包含冷氣空調、電扇、飲料、冰品等降溫必備商品銷量更成長5成至2倍。

富邦媒表示，往年涼夏商品約自6月份進入旺季，由於今年天氣提早轉熱，不少涼夏商品自4月份就已出現買氣，隨著近日高溫再創紀錄，相關商品銷量更是明顯飆升好幾倍。目前銷售最佳的當屬冷氣空調及風扇類，像是移動式空調、變頻冷氣、DC風扇等，近一周銷量皆較平日成長近2倍，其中移動式空調因為擁有隨插即用、快速降溫冷房、價格較一般冷氣好入手等優點，加上部分機種兼具除溼、乾衣等多重功能，銷售表現更勝其他涼夏家電，成為入夏的熱門選擇。

此外，近日銷售竄升的還有能立即消暑的飲料及冰品類商品，包含茶飲、水、果汁、碳酸飲料、冰淇淋、冰棒等皆因酷暑提前到來而受惠；而早熱的氣候也使得今年夏季水果產季提前開跑，像是芒果、玉荷包、桑椹等皆較往年提早了約1個月開賣，由於網購水果產地保證、規格透明，加上價格具競爭優勢，吸引不少消費者選購，目前銷售量亦較去年同期成長3成以上。

看好夏季冰品、飲品需求，統一超表示，CITY CAFE「拿鐵特大杯(冷/熱)」將於明日正式上市，看準夏季大杯冷飲需求提升，杯型加大為22oz，售價70元。另新口味霜淇淋使用日本知名瀨戶內檸檬，融合十勝牛奶，並推出全新吃法的「雙重水果霜淇淋」。

全家表示，第2季進入傳統運營高峰，鮮食構造改革持續展開；另，夏季重量級商品酷繽沙及冰咖啡，亦會再推出消費市場熱門新品，可望藉冰飲點燃夏日營運動能。

7-ELEVEN推全新吃法的「雙重水果霜淇淋」，將盛香珍綜合鮮果凍倒入霜淇淋透明...
7-ELEVEN推全新吃法的「雙重水果霜淇淋」，將盛香珍綜合鮮果凍倒入霜淇淋透明杯中，搭配霜淇淋一起吃，口感豐富。（照片提供/7-ELEVEN）
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冰品富邦媒
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