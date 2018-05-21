端午吃粽好熱？ 星巴克台灣限定「星蕨餅」冰涼入口

2018-05-21 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



夏日沁涼禮盒限定口味「蜂蜜莓果星冰粽」。圖／台灣星巴克提供 分享 facebook

迎端午，除了傳統裹蒸粽香，沁涼冰粽也擁有高人氣，今年又有新玩意兒加入選擇，星巴克今年在台灣市場開發限定販售、研發自日本點心的「星蕨餅」，5月23日起限期預購禮盒享9折優惠，並加贈好友分享券。

星巴克今年針對台灣市場費時半年開發「星蕨餅」，以蕨菜根磨成蕨粉製成外皮，推出黃豆卡士達、和風抹茶星蕨餅。黃豆卡士達星蕨餅以烘炒無糖黃豆粉、豆漿製成的豆奶慕斯奶餡包裹，內餡則為黑糖蜜內餡；「和風抹茶星蕨餅」同樣包入黑糖蜜內餡，外層則是抹茶慕斯，每顆60元。

至於今年星冰粽也研發出兩種風味「紅茶紫薯地瓜星冰粽」、「蜂蜜莓果星冰粽」，前者巧妙將錫蘭紅茶搭上鬆綿紫薯地瓜，後者則是蜂蜜香氣彈口外皮包裹莓果內餡，為夏日沁涼禮盒限定口味。

此外，星巴克規畫「夏日都會禮盒」、「夏日沁涼禮盒」提袋，色彩皆呼應夏日清爽明亮氛圍，5月23日起開放預購，期間享9折優惠，提供A店訂購B店取貨服務，訂購後3天可取貨，預購至6月10日。

「夏日都會禮盒」以專屬包冷提袋裝入和風抹茶星蕨餅、黃豆卡士達星蕨餅各3顆；「夏日沁涼禮盒」提袋內裝有和風抹茶星蕨餅、黃豆卡士達星蕨餅、紅茶紫薯地瓜星冰粽、蜂蜜莓果星冰粽各3 顆。