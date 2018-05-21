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無線耳機正夯！時尚外型、行動力與高音質缺一不可

2018-05-21 00:11聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

近期最熱門的耳機形式，非無線耳機莫屬！不管是完全不受限的真無線耳機、左右耳還有條線連接的頸掛式耳機，或是耳罩式無線耳機，都在高音質與高顏值上取得絕妙平衡，不同的設計型式也滿足了不同使用者的功能需求。

Sony今年春季推出了一系列運動耳機新品，其中最吸引人目光的就是全球首創 的真無線運動藍牙降噪防水耳機WF-SP700N，除了單邊僅7.6g的輕巧機身、徹底去除線材的干擾，加上全新弧形貼合的佩戴設計，相當適合運動時配戴使用之外，具備IPX4防潑水規格的設計，更不怕運動時的汗水或突如其來的雨水影響使用便利性。除此之外，更結合數位降噪技術，在輕巧的左右耳機上皆有可接收外在雜訊和傳遞抵銷聲波的麥克風，可減少外在噪音傳遞更純粹不受干擾的音樂；亦支援可聽到周遭環境或人聲的兩種「環境音模式」，無論通勤或運動使用都更安全與便利。

B&O PLAY近期則再推出一款Earset無線耳機，最大特色是耳機上的調節結構設計採用伸縮式鋁材活塞，可以單獨調節耳機的角度、耳塞的高度以及耳機掛鉤的曲線，還可在一定的範圍內旋轉與伸展，以確保完美貼合耳朵，確保耳機可以靈活且舒適的適應任何耳朵形狀。實際上，這款耳機的尖端會由耳掛支撐置於外耳，耳塞並不會堵住耳朵內部，而是讓揚聲器的外殼稍稍地傾向耳朵，讓聲音清晰傳遞，但還是能聽見周圍環境音。

Moshi繼去年以Avanti耳罩式耳機獲得時尚設計師吳季剛欽點聯名合作後，今年再推出升級版Moshi Avanti Air無線藍牙耳罩式耳機，符合人體工學的弧形不銹鋼頭帶，搭配柔軟的Vegan皮革，外型復古又時尚，耳罩還可彎折收納。透過美軍大數據資料庫及人體工程學研究打造出的「14度黃金角度」耳機頭架，更替使用者帶來舒適配戴體驗，並以此榮獲2018紅點設計大獎的青睞。除了具備高效能的XR40驅動單元，麥克風的Clear Voice技術，即使在嘈雜的環境中，也能傳遞清晰語音，讓個人或工作通話更順暢。

WF-SP700N新增IPX4防潑水規格，即使是汗水或突來的雨水都不會影響耳機運...
WF-SP700N新增IPX4防潑水規格，即使是汗水或突來的雨水都不會影響耳機運作。圖／Sony提供
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B&O Earset擁有貼耳設計，由耳掛支撐置於外耳。圖／B&O PLAY提供
B&O Earset擁有貼耳設計，由耳掛支撐置於外耳。圖／B&O PLAY提供
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Moshi Avanti Air無線藍牙耳罩式耳機，建議售價9,000元。即日起...
Moshi Avanti Air無線藍牙耳罩式耳機，建議售價9,000元。即日起至5月31日止，於全台五家Moshi直營門市、PChome線上購物及蝦皮Moshi旗艦店推出高階耳機系列限定優惠價75折起。圖／Moshi提供
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B&O Earset無線耳機，建議售價10,990元。圖／B&O PLAY提供
B&O Earset無線耳機，建議售價10,990元。圖／B&O PLAY提供
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WF-SP700N共推出四款百搭又搶眼的色彩。圖／Sony提供
WF-SP700N共推出四款百搭又搶眼的色彩。圖／Sony提供
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Sony WF-SP700N真無線運動藍牙降噪防水耳機，建議售價5,490元。圖...
Sony WF-SP700N真無線運動藍牙降噪防水耳機，建議售價5,490元。圖／Sony提供
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