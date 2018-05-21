無線耳機正夯！時尚外型、行動力與高音質缺一不可

2018-05-21 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近期最熱門的耳機形式，非無線耳機莫屬！不管是完全不受限的真無線耳機、左右耳還有條線連接的頸掛式耳機，或是耳罩式無線耳機，都在高音質與高顏值上取得絕妙平衡，不同的設計型式也滿足了不同使用者的功能需求。

Sony今年春季推出了一系列運動耳機新品，其中最吸引人目光的就是全球首創 的真無線運動藍牙降噪防水耳機WF-SP700N，除了單邊僅7.6g的輕巧機身、徹底去除線材的干擾，加上全新弧形貼合的佩戴設計，相當適合運動時配戴使用之外，具備IPX4防潑水規格的設計，更不怕運動時的汗水或突如其來的雨水影響使用便利性。除此之外，更結合數位降噪技術，在輕巧的左右耳機上皆有可接收外在雜訊和傳遞抵銷聲波的麥克風，可減少外在噪音傳遞更純粹不受干擾的音樂；亦支援可聽到周遭環境或人聲的兩種「環境音模式」，無論通勤或運動使用都更安全與便利。

B&O PLAY近期則再推出一款Earset無線耳機，最大特色是耳機上的調節結構設計採用伸縮式鋁材活塞，可以單獨調節耳機的角度、耳塞的高度以及耳機掛鉤的曲線，還可在一定的範圍內旋轉與伸展，以確保完美貼合耳朵，確保耳機可以靈活且舒適的適應任何耳朵形狀。實際上，這款耳機的尖端會由耳掛支撐置於外耳，耳塞並不會堵住耳朵內部，而是讓揚聲器的外殼稍稍地傾向耳朵，讓聲音清晰傳遞，但還是能聽見周圍環境音。