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跨界休旅掀熱潮 Ford EcoSport小改款應戰

2018-05-20 20:43聯合報 記者陳威任╱即時報導

在跨界休旅蔚為風潮之際，今年戰況可說更加激烈，除了進口陣營的Ford EcoSport及Hyundai Kona等車款外，國產對手也將新增Nissan Kicks，將持續炒熱跨界休旅級距買氣。

在跨界休旅級距堪稱先驅的Ford EcoSport，將於今年六月正式發表小改款車型，日前搶先舉行賞車會，首次導入獲獎無數的EcoBoost 125渦輪增壓引擎，提供125ps/17.33kg-m的動力表現，擁有低油耗大馬力的特色，並具備稅金優勢，加上原有的1.5L Ti-VCT自然進氣引擎，兩種車型預接單價分別為81.9萬及70.9萬。

EcoSport小改款在外型上導入休旅家族外型設計，盾型水箱護罩給人更為硬朗的視覺感受，搭配全新魚眼式頭燈設計及LED日行燈，讓車頭更加炯炯有神。車尾則取消原有的備胎蓋設計，以大面積鍍鉻飾板妝點車尾，提供更為俐落的造型設計，緊湊的車身尺碼對於都市穿梭也更加便利。

內裝部分最大亮點是新增8吋懸浮式彩色液晶觸碰螢幕，除了搭載SYNC 3娛樂通訊系統外，更可支援Apple CarPlay及Android Auto，並支援聲控及緊急救援通訊系統，搭配最高7具環艙劇院式揚聲器組合。

福特六和也針對EcoSport祭出上市前優惠，即日起至6月18日入主訂購，即可享有獨家限時早鳥優惠，包括原廠保固升級為5年、超低頭款3萬元輕鬆入主等。

而同樣屬於一般級距跨界休旅的Hyundai Kona，最後選擇以進口身分將於第三季導入台灣市場，其中最有機會引進的動力配置將以1.6升T-GDI 渦輪增壓動力，搭配七速雙離合器變速系統。

國產陣營部分，在Honda HR-V及LUXGEN U5雙雙取得不錯銷售表現之後，Nissan也將於今年第四季推出全新國產跨界休旅車款Kicks，搭配小改款的運動休旅X-Trail，建構更完整的休旅陣線。

Ford Ecosport小改款車型將於6月正式發表。記者陳威任／攝影
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Nissan Kicks年底將以國產身分進軍台灣市場。圖／Nissan提供
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