獨家粽、獨享粽 通路搶端午商機

2018-05-20 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



端午節即將到來，量販、超商業者紛紛端出最受歡迎的經典粽、名店粽，也針對消費者口味轉變為「吃得巧」，推薦多款特色粽，讓過節選擇更多樣化。

愛買全年度販售粽子商品，賣場熟食區也供應即買即食熱蒸粽，平均每月可賣超過8,000顆，近來發現過往民眾訴求平價粽約一顆35元左右，但去年銷售觀察，消費者改為「吃得巧」，平均價格帶提升到50元上下，且對於創意的特殊口味接受度也變高。

因此，愛買繼去年熱銷16萬顆粽後，今年精選50款粽子成立端午名粽專區，其中有2成為年度新口味，包括將明星食材紅藜、薑黃，美味餡料豬腳、干貝、花雕雞、鮪魚、鹹粿等食材入餡。其中，獨家量販推出韓式泡菜肉粽、筍香肉粽、饗城御品花雕雞肉粽、阿添師紅藜高纖肉粽等。另外，愛買去年熱銷破萬包的福源大花生肉粽，今年好評推出單粒包裝35元。即日起至6月18日肉粽消費滿500元，送40元熟食／烘焙回購現金折價券。

家樂福端午檔期推出60款特色粽，新品占3成，除了名店粽、南北部粽之外，今年看準單身經濟首度推出一人方案，共5款名家獨享粽，好比翰王府麻油雞粽、大廚在家客家梅干扣肉粽，每顆份量一人吃剛剛好。另有使用產銷履歷食材製作的十八匠作系列安心粽，提供QR Code掃描追訴食材來源。因應炎夏到來，也推出冰涼甜粽，首推谷王琉璃冰心粽，不甜膩，皮Q透明，低熱量首選。6月3日前，使用家樂福好康卡／聯名卡每滿68元贈50元現金折價劵，每滿988元再贈好禮。

超商業者也發現，民眾喜好仍是傳統名店經典口味為主，萊爾富表示，名店名粽、得獎粽最受民眾喜愛，銷售額占整體業績近40%，今年以養心茶樓、狀元油飯、鬍鬚張等品牌打頭陣，預計可帶動端午整體業績成長10%。