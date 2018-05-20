一探高知私房秘境 在雲之上遇見隈研吾

2018-05-20 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



離開高知市，驅車沿著當年龍馬脫藩之道，一路蜿蜒翻過層層山巒，首先來到宛如置身在雲端的遺世山城─檮原町，在這裡領悟建築大師與自然共生的設計美學。

再走遠一點，造訪與靜謐山水共同構築出絕美風景的森林系咖啡小屋，以及擁有純淨海景的秘境「柏島」，則又是另一篇令人心曠神怡的旅行日記了。

龍馬脫藩之道 建築大師加持

檮原町擁有日本罕見的岩溶地形及大量原始森林，這裡的開發史最早追溯到10世紀，直到幕末時期，坂本龍馬為尋找時代的新方向，決意脫離土佐藩的束縛，這山鄉作為龍馬「脫藩」途經之地，開始稍具名氣。

然而，近幾年讓這個偏僻小鎮更廣為人知的原因，則是有日本建築大師─隈研吾的加持，這位負責設計2020年東京奧運主場館的當紅建築師，從1994年以來，陸續替這小鎮操刀設計多個大型木造建築，讓檮原町成為愛好建築設計的粉絲朝聖之地。

經典「負建築」 看遍5棟作品

日本國際大師級的建築師，都有著濃濃個人設計風格，像是伊東豐雄擅長用概念性建築詮釋現實與虛幻世界、安藤忠雄的清水混凝土，還有妹島和世以女性特有的視角，打造穿透感、流動且飄浮式的輕量建築。而提到隈研吾最令人印象深刻的就是，強調在地取材及延續當地傳統樣貌的「負建築」。

在檮原町有5棟隈研吾的作品，從作為地區交流設施的「雲之上飯店」，到當地公務員辦公所在的「檮原町綜合廳舍」，以及「雲之上飯店別館Marche Yusuhara」等，都可看到大師運用當地盛產的木材及茅草，巧妙融入建築設計中。

值得一提的是，在雲之上飯店一旁連結本館及溫泉的「雲之上藝廊」，利用日本古老傳統的「刎橋」架橋工法，將木頭交錯堆疊成像是巨大飛行船的設計，搭配夜間點燈的光影，宛如一座大型藝術品。

雲之上圖書館 地獄組裝工法

另外，即將在5月底開幕的「雲之上圖書館」則是最新力作，甫走進這座專為社區居民打造的圖書館，就被隈研吾最經典的「卡榫」木組工法給吸引，這工法在許多大師作品中反覆出現，像是微熱山丘的南青山店、太宰府星巴克等，這被稱作「地獄組裝」的日本傳統建築工法，是由熟練的工匠將一根根木材組合而成，稍有差錯就要全部拆掉重組。

如果你也想去

建議自駕，從JR須崎車站換乘巴士約70分鐘

●柏島純淨海景 打卡熱點

台灣人愛去沖繩旅遊，純淨潔白的沙灘，加上清澈碧藍的海水，讓人流連忘返，不過如此海天一色的絕景，其實在日本四國高知南端的大月町也看得到！

與大月町以橋相連的柏島，因有黑潮流經，使得周圍海域非常溫暖，有超過千種的魚類棲息在此，並有大規模的珊瑚礁在此生長，是垂釣、潛水等海上活動的熱門景點。

此外，由於這裡的海水透明度高，使得停泊的船隻都彷彿被施了魔法般，看上去的視覺感就像是飄浮於半空中，隨著一張張美照經過社群網站瘋傳後，原本寧靜的小漁村瞬間成為旅遊新名所。

如果你也想去：建議自駕，若使用大眾交通可搭JR電車到宿毛站，然後轉乘計程車或巴士約40分鐘。

●森林系咖啡屋 周末限定

在有「日本最後清流」美名的四萬十川旁，隱身著一家名為「SHADE TREE COFFEE」的秘境咖啡，店裝採用自然木質建材，再搭配大量玻璃窗營造穿透感的氛圍，讓人一走進來就感到心曠神怡。

店主原本是在東京工作的上班族夫妻，因厭倦都會繁忙生活，毅然決定搬到四國鄉下，兩人利用平日從事林木業工作之餘，開了這間僅周末營業的森林系咖啡小屋。

主打自家焙煎的咖啡，由男主人負責沖煮，女主人則是打點外場及甜點。由於去年底才開幕，且營業時間很短，所以知道的客人還不多，在這個依山傍水的絕佳地點，細細品味店主人真心款待的咖啡及甜點，原本緊湊的心情步調，彷彿也跟著緩慢下來。

如果你也想去