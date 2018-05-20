親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

放話身家達300億不會貪污 許純美要砸60億選台北市長

撞死協助會考女職員 酒駕男：前天喝1公升高粱

一探高知私房秘境 在雲之上遇見隈研吾

2018-05-20 20:16聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

離開高知市，驅車沿著當年龍馬脫藩之道，一路蜿蜒翻過層層山巒，首先來到宛如置身在雲端的遺世山城─檮原町，在這裡領悟建築大師與自然共生的設計美學。

再走遠一點，造訪與靜謐山水共同構築出絕美風景的森林系咖啡小屋，以及擁有純淨海景的秘境「柏島」，則又是另一篇令人心曠神怡的旅行日記了。

龍馬脫藩之道 建築大師加持

檮原町擁有日本罕見的岩溶地形及大量原始森林，這裡的開發史最早追溯到10世紀，直到幕末時期，坂本龍馬為尋找時代的新方向，決意脫離土佐藩的束縛，這山鄉作為龍馬「脫藩」途經之地，開始稍具名氣。

然而，近幾年讓這個偏僻小鎮更廣為人知的原因，則是有日本建築大師─隈研吾的加持，這位負責設計2020年東京奧運主場館的當紅建築師，從1994年以來，陸續替這小鎮操刀設計多個大型木造建築，讓檮原町成為愛好建築設計的粉絲朝聖之地。

經典「負建築」 看遍5棟作品

日本國際大師級的建築師，都有著濃濃個人設計風格，像是伊東豐雄擅長用概念性建築詮釋現實與虛幻世界、安藤忠雄的清水混凝土，還有妹島和世以女性特有的視角，打造穿透感、流動且飄浮式的輕量建築。而提到隈研吾最令人印象深刻的就是，強調在地取材及延續當地傳統樣貌的「負建築」。

在檮原町有5棟隈研吾的作品，從作為地區交流設施的「雲之上飯店」，到當地公務員辦公所在的「檮原町綜合廳舍」，以及「雲之上飯店別館Marche Yusuhara」等，都可看到大師運用當地盛產的木材及茅草，巧妙融入建築設計中。

值得一提的是，在雲之上飯店一旁連結本館及溫泉的「雲之上藝廊」，利用日本古老傳統的「刎橋」架橋工法，將木頭交錯堆疊成像是巨大飛行船的設計，搭配夜間點燈的光影，宛如一座大型藝術品。

雲之上圖書館 地獄組裝工法

另外，即將在5月底開幕的「雲之上圖書館」則是最新力作，甫走進這座專為社區居民打造的圖書館，就被隈研吾最經典的「卡榫」木組工法給吸引，這工法在許多大師作品中反覆出現，像是微熱山丘的南青山店、太宰府星巴克等，這被稱作「地獄組裝」的日本傳統建築工法，是由熟練的工匠將一根根木材組合而成，稍有差錯就要全部拆掉重組。

如果你也想去

建議自駕，從JR須崎車站換乘巴士約70分鐘

●柏島純淨海景 打卡熱點

台灣人愛去沖繩旅遊，純淨潔白的沙灘，加上清澈碧藍的海水，讓人流連忘返，不過如此海天一色的絕景，其實在日本四國高知南端的大月町也看得到！

與大月町以橋相連的柏島，因有黑潮流經，使得周圍海域非常溫暖，有超過千種的魚類棲息在此，並有大規模的珊瑚礁在此生長，是垂釣、潛水等海上活動的熱門景點。

此外，由於這裡的海水透明度高，使得停泊的船隻都彷彿被施了魔法般，看上去的視覺感就像是飄浮於半空中，隨著一張張美照經過社群網站瘋傳後，原本寧靜的小漁村瞬間成為旅遊新名所。

如果你也想去：建議自駕，若使用大眾交通可搭JR電車到宿毛站，然後轉乘計程車或巴士約40分鐘。

●森林系咖啡屋 周末限定

在有「日本最後清流」美名的四萬十川旁，隱身著一家名為「SHADE TREE COFFEE」的秘境咖啡，店裝採用自然木質建材，再搭配大量玻璃窗營造穿透感的氛圍，讓人一走進來就感到心曠神怡。

店主原本是在東京工作的上班族夫妻，因厭倦都會繁忙生活，毅然決定搬到四國鄉下，兩人利用平日從事林木業工作之餘，開了這間僅周末營業的森林系咖啡小屋。

主打自家焙煎的咖啡，由男主人負責沖煮，女主人則是打點外場及甜點。由於去年底才開幕，且營業時間很短，所以知道的客人還不多，在這個依山傍水的絕佳地點，細細品味店主人真心款待的咖啡及甜點，原本緊湊的心情步調，彷彿也跟著緩慢下來。

如果你也想去

建議自駕，若使用大眾交通可搭JR特急到中村站，在觀光案內所租借單車，往佐田沉下橋方向約10公里

「雲之上藝廊」利用日本古老傳統的「刎橋」架橋工法。記者黃仕揚／攝影
「雲之上藝廊」利用日本古老傳統的「刎橋」架橋工法。記者黃仕揚／攝影
分享
柏島的純淨海景成社群打卡熱點。記者黃仕揚／攝影
柏島的純淨海景成社群打卡熱點。記者黃仕揚／攝影
分享
「雲之上圖書館」有隈研吾最經典的「卡榫」木組工法。記者黃仕揚／攝影
「雲之上圖書館」有隈研吾最經典的「卡榫」木組工法。記者黃仕揚／攝影
分享
「SHADE TREE COFFEE」坐擁四萬十川的美景。記者黃仕揚／攝影
「SHADE TREE COFFEE」坐擁四萬十川的美景。記者黃仕揚／攝影
分享
「SHADE TREE COFFEE」是森林系的秘境咖啡。記者黃仕揚／攝影
「SHADE TREE COFFEE」是森林系的秘境咖啡。記者黃仕揚／攝影
分享
咖啡及甜點的風味絕佳。記者黃仕揚／攝影
咖啡及甜點的風味絕佳。記者黃仕揚／攝影
分享
檮原町綜合廳舍。記者黃仕揚／攝影
檮原町綜合廳舍。記者黃仕揚／攝影
分享
雲之上圖書館。記者黃仕揚／攝影
雲之上圖書館。記者黃仕揚／攝影
分享
雲之上圖書館。記者黃仕揚／攝影
雲之上圖書館。記者黃仕揚／攝影
分享
柏島的純淨海景成社群打卡熱點。記者黃仕揚／攝影
柏島的純淨海景成社群打卡熱點。記者黃仕揚／攝影
分享
由於海水透明度高，使得船隻都彷彿飄浮在半空中。記者黃仕揚／攝影
由於海水透明度高，使得船隻都彷彿飄浮在半空中。記者黃仕揚／攝影
分享
雲之上飯店別館Marche Yusuhara，同時也是町之站「檮原」，為飯店與販...
雲之上飯店別館Marche Yusuhara，同時也是町之站「檮原」，為飯店與販售在地物產的複合式建築。記者黃仕揚／攝影
分享
「SHADE TREE COFFEE」是森林系的秘境咖啡。記者黃仕揚／攝影
「SHADE TREE COFFEE」是森林系的秘境咖啡。記者黃仕揚／攝影
分享

咖啡東京奧運

相關新聞

跨界休旅掀熱潮 Ford EcoSport小改款應戰

2018-05-20 20:43

獨家粽、獨享粽 通路搶端午商機

2018-05-20 20:42

四國高知初夏散策 走訪龍馬的故鄉

2018-05-20 20:12

戶外穿搭也要異國風 Aigle打造法式復古風情

2018-05-20 18:35

影／嚇壞人！ 國美館暗藏神秘四度空間

2018-05-20 18:25

張震變白馬王子 力拚凱特巨型蝴蝶結披風

2018-05-20 17:36

歌手Somi為Reebok賣鞋 放送美腿讓粉絲要暴動了！

2018-05-20 17:31

太熱啦！全國電子限時推出指定冷氣九折涼夏優惠

2018-05-20 17:12

KEEN聯手潮牌 讓編織涼鞋再進化

2018-05-20 16:57

洗版力強！ 85度C推「黑糖珍珠鮮奶」第2杯半價

2018-05-20 15:14

義大利6月2日國慶日！飯店餐廳同慶推特色料理吃到飽

2018-05-20 14:53

抽免費星冰樂！ 星巴克玩集點抽獎、買1送1

2018-05-20 14:50

嚇壞人! 國美館暗藏四次元空間?

2018-05-20 13:32

有別以往花花草草 北歐家飾擁抱冷色調

2018-05-20 12:01

布拉瑞揚〈路吶〉伴八部合音 當代館回溯90社運

2018-05-20 11:40

從黛妃到梅根 皇家好媳婦小細節傳承經典

2018-05-20 09:47

乾拌麵戰國時代 袋裝麵實體餐廳化

2018-05-19 23:22

快煮麵超夯！賣場、超商搶新藍海

2018-05-19 22:31

搶攻桃園精緻鍋物市場 在地玖樓創品牌開幕

2018-05-19 20:15

香水也有文青味！這幾款有態度的香氛你一定要擁有

2018-05-19 17:55

茶甜點新滋味 貓茶町民生店開幕

2018-05-19 16:43

牛油球用力拌下去…這家的牛肉麵不加湯！

2018-05-19 13:47

一道菜1年賣出5億 經典川菜「開門紅」來台

2018-05-19 13:39

全球7間絕美秘境住宿 亞洲僅日本上榜

2018-05-19 09:28

全營養調理機 均衡飲食輕鬆做

2018-05-18 23:18

富藝斯春拍展 總計9億元拍品來台

2018-05-18 23:05

餐瓷聯名Vera Wang 「燦金花園」鎖定新娘季

2018-05-18 23:03

吳速玲百變不設限 秀GUCCI春夏服

2018-05-18 22:45

Tiffany珠寶腕表展 隋棠站台戴破億元紅寶石

2018-05-18 22:43

全球經典紳士巡迴台北 寶璣領軍8大風格品牌齊聚

2018-05-18 22:31

楊冪浪漫曬新包 模特兒拎起來變得超性感

2018-05-18 20:44

凱特布蘭琪靚爆坎城 紅毯就是她的個人時尚伸展台

2018-05-18 19:55

艾莉絲打造華山玻璃貨櫃屋快閃店 小嫻火辣站台

2018-05-18 19:02

吳姍儒不敢素顏的癥結是老爸 必帶的兩件彩妝就是它

2018-05-18 17:07

迪奧信義區打造羅馬假期 染唇露又有手滑新色報到

2018-05-18 17:05

瑪麗亞凱莉也愛吃的龍蝦堡 5月20日前快閃台北3天

2018-05-18 16:07

創業21年...白木屋5月31日熄燈 業者：禮券可全額退費

2018-05-18 15:57

聚集全球74國的藝術盛會 今日盛大開展！

2018-05-18 15:30

驚！知名蛋糕店白木屋不堪虧損 宣布一周內停業

2018-05-18 15:00
看更多

熱門文章

是你嗎？1、2月期統一發票 7位千萬得主未現身

2018-05-20 06:05

殺破狼周運勢／處女人緣極佳時期 天秤工作有高成就

2018-05-20 00:00

從黛妃到梅根 皇家好媳婦小細節傳承經典

2018-05-20 09:47

「到宅月嫂」薪5、6萬 保母也搶換跑道

2018-05-20 00:06

快煮麵超夯！賣場、超商搶新藍海

2018-05-19 22:31

車禍獎勵提供影像 上傳網頁「掛蛋」

2018-05-19 23:10

把手機丟掉過更好的人生？遇上這十個時刻你就會崩潰

2018-05-20 08:52

北宜公路坍方路段搶通 下午3時恢復正常通行

2018-05-20 11:10

越來越熱！ 一張圖看出未來每天有多熱

2018-05-20 20:06

北台灣最美火車站到不了 出軌火車傍晚6點前移除

2018-05-20 16:08

荔枝椿象入侵桃園 噴臭液皮膚爛嚴重恐瞎眼

2018-05-20 18:33

高溫上看36度！吳德榮：周二前都很熱防中暑

2018-05-20 06:14

洗版力強！ 85度C推「黑糖珍珠鮮奶」第2杯半價

2018-05-20 15:14

抽免費星冰樂！ 星巴克玩集點抽獎、買1送1

2018-05-20 14:50

今天高溫悶熱 大台北高溫上看35度

2018-05-20 05:15

幽門桿菌搗亂胃發炎 對症除菌才能避胃癌

2018-05-20 10:20

對流雲系發展 嘉義以南沿海地區局部較大雨勢

2018-05-20 08:25

高雄市連續傳出兩新生男嬰疑似感染腸病毒重症

2018-05-20 12:16

今高溫35度 周三高溫稍降後再飆升

2018-05-20 16:02

保健看過來／媽呀，我的腳怎麼那麼臭

2018-05-20 13:43

北宜公路坍方目前單線通車 預計下午3點雙線開放

2018-05-20 11:18

嚇壞人! 國美館暗藏四次元空間?

2018-05-20 13:32

大台北鬧血荒 O型血庫存不到4天

2018-05-20 14:47

賈新興：4月地球體溫發燒 歷史第三名偏暖

2018-05-20 06:20

國中會考第二天依舊炎熱 高溫通常出現在中午以後

2018-05-20 09:12

台鐵深澳線列車出軌 八斗子瑞芳間延誤

2018-05-20 14:01

KEEN聯手潮牌 讓編織涼鞋再進化

2018-05-20 16:57

影／嚇壞人！ 國美館暗藏神秘四度空間

2018-05-20 18:25

桃園機場短暫跳電 未影響航班運作

2018-05-20 17:45

勞團上凱道痛批勞工過勞血汗 勞部：保障勞權未改變

2018-05-20 15:33

張震變白馬王子 力拚凱特巨型蝴蝶結披風

2018-05-20 17:36

影／油價創3年半新高 本周汽油漲3角、柴油漲4角

2018-05-20 13:00

羊駝拉人氣 國道關廟服務區最大賣點

2018-05-20 19:01

全台晴朗悶熱 23日鋒面到防局部大雨

2018-05-20 08:16

高鐵端午加開100班次 即起開放購票

2018-05-20 14:13

西瓜沉帶獨特香氣 特生中心：非沉香

2018-05-20 18:42

台北─吉隆坡含稅1588元 亞航早鳥促銷會員可早1天買

2018-05-20 01:58

今彩539第107120期 頭獎1注中獎

2018-05-19 22:29

有別以往花花草草 北歐家飾擁抱冷色調

2018-05-20 12:01

北宜公路土石滑落 交通雙向管制

2018-05-20 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top