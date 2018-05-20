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四國高知初夏散策 走訪龍馬的故鄉

2018-05-20 20:12聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

說到四國高知，會立刻聯想到什麼？是黑潮所帶來的海洋物產？還是四萬十川的清流之美？

撇開得天獨厚的自然景觀，高知也有豐富的人文底蘊，尤其對於嚮往幕末維新那段動盪歷史，或是知名動漫《麵包超人》的粉絲們而言，高知絕對是不容錯過的朝聖之地！

穿梭今昔景點 了解維新推手 

高知古稱「土佐」，起源可追溯到日本建國神話，人們認為高知是雄壯男性的國度，若從歷史上來看，高知亦出了不少名人，其中，最廣為人知的就是幕末風雲兒─坂本龍馬。

坂本龍馬身為維新要角，在德川幕府末期全力奔波促成「大政奉還」，也正因政權回歸天皇，隨後才有明治維新之盛，於是日本走出保守鎖國的舊時代，一躍成為現代列強。

雖然龍馬後遭暗殺而無法親眼看到新日本的來臨，但其如流星般的人生，短暫卻絢麗，至今依舊深植人心，甚至連大河劇都曾演出「龍馬傳」，向這位幕末志士致敬。

高知作為龍馬的故鄉，自然有不少其生活過的景點遺跡。像是位於市區上町的「坂本龍馬誕生地紀念館」；而遠一點的桂濱海岸則有「坂本龍馬紀念館」，另外像是高知城也是跟幕末維新息息相關的歷史舞台。

天守閣高知城 留有江戶建築

 

搭乘路面電車來到高知城前站下車，步行不到5分鐘，一座雄偉的日式城堡隨即映入眼簾。這座由土佐初代藩主山內一豐所建造的高知城，城郭規模雖然不大，但從歷史價值角度來看，卻是極為珍貴。

高知城完整保留許多江戶時期的建築，包含天守、追手門及本丸御殿等，其中代表城主權力象徵的天守閣，幸運躲過明治時期的廢城令，以及第二次世界大戰的空襲戰火，是日本現存12座木造天守閣的名城之一。

此外，高知城作為促成「大政奉還」主要推手的土佐藩領主居城，自然也留下不少幕末維新的歷史痕跡，像是進入追手門後，在左手邊可看見坂垣退助銅像，他不僅是倒幕派的先鋒，更是日本自由民權的領導者。而周邊還有高知城歷史博物館，館內收藏有土佐藩山內家流傳下來的許多重要文物。

暢遊桂濱海岸 認識幕末歷史

位於高知南端的桂濱海岸，有著優美的弓形海灣，一整片的白沙青松交織出令人讚嘆的天然絕景，這裡自古就是賞月勝地，同時也是日本海岸百選的知名景點之一。

但讓桂濱更加出名的原因，則是靜靜佇立在一旁，目光望向大海，彷彿正思索著國家新未來的龍馬銅像，不只吸引許多粉絲到訪，也成為戲劇取材的知名場景。

此外，附近還有個坂本龍馬紀念館，今年才剛重新翻修開幕，其中，舊館新設置了體驗型展示角「幕末廣場」及「幕末照相館」，讓旅客可以在遊玩中了解歷史；新館則集合近百件藏品，像是龍馬所作的和歌、穿著的家紋服及坂本家守護神社的寶刀等。

高知必吃美食 鰹魚、帽子麵包

高知是日本有名的鰹魚產地，在高知有道知名料理是「半敲燒鰹魚」，作法是將鰹魚叉成一串，再以稻草燒烤外皮，費工一點的會再用冰塊收緊肉質。最後撒上粗鹽，搭配大蒜或搭配柚子醋來吃。

至於嗜吃甜食的人，則不能錯過高知人從小吃到大的「帽子麵包」，狀似一頂草帽的外型，據說是烘焙老店「永野旭堂」老闆在烤麵包時，不小心失誤所製成的，口感像是波蘿麵包。此外，還有古早味冰淇淋「アイスクリン」，吃起來有點像台灣的「叭噗」。

電車一日券 博覽會門票優惠

在高知市區觀光，若想要節省一些交通費，不妨考慮購買「電車一日乘車券」，可享有1天之內不限次數搭乘，票價則依適用區域不同，分為500日圓及1,000日圓。此外，到2019年3月底前，適逢高知舉辦「志國高知幕末維新博覽會」，只要出示電車一日券就能享有各個會場門票的優惠折扣。

電車&雕像 麵包超人處處在

說到高知觀光另一大亮點就是「麵包超人」，原因是其作者─柳瀨嵩也出生在高知，雖然作者本人已經過世，但在台日兩國間仍擁有超高人氣。

在高知市區內，除可以看到「麵包超人版」的路面電車及雕像以外，許多紀念品店也有販售周邊商品，而在柳瀨嵩大師故鄉的香北町也有麵包超人博物館。

●如果你也想去

目前台灣到高知並沒有直飛班機，可選擇搭乘班機到岡山或高松機場，再轉乘JR列車前往高知。

佇立在桂濱海岸的龍馬銅像。記者黃仕揚／攝影
佇立在桂濱海岸的龍馬銅像。記者黃仕揚／攝影
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路面電車的塗裝也看得到麵包超人。記者黃仕揚／攝影
路面電車的塗裝也看得到麵包超人。記者黃仕揚／攝影
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佇立在桂濱海岸的龍馬銅像。記者黃仕揚／攝影
佇立在桂濱海岸的龍馬銅像。記者黃仕揚／攝影
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坂本龍馬紀念館收藏大量相關文物。記者黃仕揚／攝影
坂本龍馬紀念館收藏大量相關文物。記者黃仕揚／攝影
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來高知必吃的帽子麵包。記者黃仕揚／攝影
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以現存12木造天守著稱的高知城。記者黃仕揚／攝影
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白沙青松交織出美麗的桂濱海岸。記者黃仕揚／攝影
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高知市內上町的坂本龍馬誕生地。記者黃仕揚／攝影
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桂濱的坂本龍馬紀念館。記者黃仕揚／攝影
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用稻草炙燒的「半敲燒鰹魚」。記者黃仕揚／攝影
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高知「電車一日乘車券」可享有1天之內不限次數搭乘。記者黃仕揚／攝影
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高知市區內的麵包超人雕像。記者黃仕揚／攝影
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古早味冰淇淋「アイスクリン」。記者黃仕揚／攝影
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高知城內的坂垣退助銅像。記者黃仕揚／攝影
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高知城的天守及本丸御殿。記者黃仕揚／攝影
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紀念館博物館

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