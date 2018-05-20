張震變白馬王子 力拚凱特巨型蝴蝶結披風

2018-05-20 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



第71屆坎城影展落幕，最搶鏡的除了本屆最終得獎名單之外，莫過於星光強大的評審團。本屆主席凱特布蘭琪帶領其他評審克莉絲汀史都華、蕾雅瑟杜、艾娃杜韋奈以及張震等人於閉幕紅毯上亮相。也許是有意為本次活動做一個最完美的結束，眾星像是將最隆重的禮服保留到最後一刻般，在閉幕式中再度上演一場精采華服秀。

「衣Q」向來頗高的凱特布蘭琪，在本屆坎城影展中的時尚風采簡直技壓四座。在閉幕式上她穿上Alexander McQueen的紅黑拼接雙排扣禮服，背後超大蝴蝶結搭配西裝式的剪裁，混搭中性帥氣與浪漫女人味，同時也注入一絲神秘的女巫氣息，可說是霸氣外露，驚艷全場。而蕾雅瑟度則是以Louis Vuitton銀色亮片長袖禮服現身，深V+高衩裙擺相當華麗火辣，搭配俐落短髮更顯前衛摩登。