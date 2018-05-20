歌手Somi為Reebok賣鞋 放送美腿讓粉絲要暴動了！

2018-05-20 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



韓國選秀歌手Somi最近被Reebok相中，在系列活動中擔任詮釋新鞋款的代表，年僅17歲的她不僅有高顏值，還在形象照中放送美腿，意圖讓粉絲都要爆動了。

Reebok在「Always Classic」系列活動，除了邀請歌手Ariana Grande、超模Gigi Hadid等人演繹經典鞋款外，韓國選秀人氣女歌手Somi全昭彌也演繹了全新FLOATRIDE 6000鞋款，展現運動休閒的百搭特色。名稱中的「6000」即為向經典Classic GL6000致敬，包括鞋身的花紋、中底的色彩分布，以及後跟外側的「6000」字樣，也延續自Classic GL6000。採用獨家FLOATRIDE Foam跟太空靴相同的中底科技，相較於傳統EVA材質，重量減輕50%，以輕量化的高強度緩震結構材質提供更好的避震效果，兼具柔軟腳感；高透氣的針織鞋面Ultraknit，為無縫線的立體織法，能貼合腳型。