歌手Somi為Reebok賣鞋 放送美腿讓粉絲要暴動了！
韓國選秀歌手Somi最近被Reebok相中，在系列活動中擔任詮釋新鞋款的代表，年僅17歲的她不僅有高顏值，還在形象照中放送美腿，意圖讓粉絲都要爆動了。
Reebok在「Always Classic」系列活動，除了邀請歌手Ariana Grande、超模Gigi Hadid等人演繹經典鞋款外，韓國選秀人氣女歌手Somi全昭彌也演繹了全新FLOATRIDE 6000鞋款，展現運動休閒的百搭特色。名稱中的「6000」即為向經典Classic GL6000致敬，包括鞋身的花紋、中底的色彩分布，以及後跟外側的「6000」字樣，也延續自Classic GL6000。採用獨家FLOATRIDE Foam跟太空靴相同的中底科技，相較於傳統EVA材質，重量減輕50%，以輕量化的高強度緩震結構材質提供更好的避震效果，兼具柔軟腳感；高透氣的針織鞋面Ultraknit，為無縫線的立體織法，能貼合腳型。
今年New Balance以品牌最具代表性的90年代鞋款之一的「9系列」為靈感，擷取990v3、991與992之鞋側元素，融合580與990v3之鞋底設計，搭配現代流線鞋型，打造全新X90系列，顛覆了傳統復刻鞋的概念。90年代的Chunky復古風潮成為近年的鞋款熱門關鍵字，因此New Balance透過X90系列來串連起崇尚自由、不受拘束的時代氛圍。這系列鞋側引用了9系列經典識別細節，3M灰色反光N字Logo，並有著簡約的鞋身線條搭配復古寬厚肥大鞋底，讓新與舊的元素相容，並保有專業跑鞋的機能。
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