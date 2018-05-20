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義大利6/2國慶日！飯店餐廳同慶推特色料理吃到飽

2018-05-20 14:53聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

聯合報提醒您：喝酒不開車、未成年請勿飲酒！

義大利6月2日為72周年國慶日，台灣的寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳也同步歡慶，推出義遊食趣義大利國慶饗宴，一口氣推出北義、中義、南義各區特色料理，無限量供應給饕客盡情品嘗，還可搭配最新的12道夏季海陸新主菜，最低1,280元起。此外，若想搭配酒飲品嘗，義大利紅白酒、氣泡酒第二瓶半價。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於5月28日到6月30日間，午晚餐時段推出義遊食趣，可以一次嘗到從北到南的義大利料理，像是瓦萊達奧斯塔炸牛排、托斯卡納番茄燜燒烏賊、炸鮮蚵拌烤蒜苗、利古里亞風味什錦牛胃湯、醋漬柳葉魚、奶油栗子南瓜燉飯、波隆那千層麵等，應有盡有皆可盡情享用。

除了餐檯上的美味外，寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳日前推出12道春季海陸新主菜，可以搭配炭烤美國紅櫻豚梅花、黑松露帕瑪火腿雞肉捲等，每道最低1,280元起，若在平日晚餐或假日午晚餐時段享用，還可品嘗到海陸雙享季節冷前菜。

此外，美饌少不了美酒搭配，The Terrace大廳酒吧＋La Farfalla義大利餐廳同步推出義大利紅白酒、氣泡酒等優惠，可享有第二瓶半價，以美酒佐餐，增加菜肴美味度，但優惠以價低者計算。

除了餐檯菜肴外，還有12道春夏新主菜可供挑選，最低1,280元起。圖／寒舍艾麗酒...
除了餐檯菜肴外，還有12道春夏新主菜可供挑選，最低1,280元起。圖／寒舍艾麗酒店提供
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寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳同步慶祝義大利國慶，推出北中南義式料理...
寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳同步慶祝義大利國慶，推出北中南義式料理，提供饕客無限品嘗。圖／寒舍艾麗酒店提供
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義大利寒舍國慶

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