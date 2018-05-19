手遊FGO繁中版滿周歲 台北101七彩燈光秀慶生

2018-05-19 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



知名手遊《Fate／Grand Order》繁中版（中文名為命運－冠位指定，簡稱FGO）推出後，台港澳地區總會員數即將邁向500萬大關，5月18日晚間在台灣舉辦一周年慶生活動，限量邀請300位幸運御主（玩家）到場參加，台北101更上演七彩燈光秀，象徵7個特異點的色彩變換，締造國內手遊界的新紀錄，《FGO》創意製作人塩川洋介也到場與玩家們相會。

《FGO》首重玩家體驗，在UI設計、玩家引導和遊戲便利等細節上不斷精進，同時也將遊戲中Fate世界以獨特的第一人稱視角融入，讓玩家更能身歷其境，目前有日本、簡中、繁中、美國、韓國等多語言版本。根據統計，全台灣共有890萬人玩遊戲，其中手遊就占了8成，因此《FGO》在繁中版一周年之際，特別從視覺、聽覺、贈品等各方面打造精品級的慶生會，回饋玩家。

香港也有一波《FGO》的慶生連動，當地御主們前往銅鑼灣與尖沙咀彌敦道的大型影像牆下，一同欣賞周年回顧影片的首映。