艾莉絲打造華山玻璃貨櫃屋快閃店 小嫻火辣站台

2018-05-18 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



自創保養品牌Oui Organic唯有機的藝人艾莉絲，於台北華山1914文化創意產業園區打造全台首間有機保養品玻璃貨櫃屋快閃店，將歐洲的生活時尚美學引進台灣，還親自擔任一日導覽員，好姊妹小嫻也到現場為艾莉絲站台，一身超低胸孔雀藍裝扮，加上因拍戲剃短的小平頭，相當清涼火辣，這也是兩人10年來首度公開合體亮相。

艾莉絲從店內裝潢理念、選品概念到品牌特色都親力親為，除了提倡環保概念和有機生活，也希望藉由本次活動迎接6月5日世界環境日。

Oui Organic唯有機快閃玻璃屋外的手繪壁貼採用歐式建築風格，玻璃櫥窗內可看到使用環保回收泡棉所做的裝飾，店內簡潔木質層架上展售Oui Organic唯有機旗下的全品牌，各個角落也都擺設著大大小小的植栽。快閃店推出多項好康，5月19日至6月3日Benecos蓓蓓珂娜植潤全效護唇膏原價180元、加購價69元，

6月4日至6月17日Acorelle日光意境有機滾珠香氛10ml原價720元、加購價299元，6月18日至7月4日Jonzac森朵恩泉舒活泉水噴霧50ml原價400元、加購價149元；7月4日前每個周末都有品牌日限定優惠活動。