吳姍儒不敢素顏的癥結是老爸 必帶的兩件彩妝就是它

2018-05-18 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



笑容和個性都陽光甜美的吳姍儒Sandy，今天出席迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」夏日派對，不論對迪奧癮又超模染唇露、花植水漾保濕系列或Miss Dior香氛系列都如數家珍，被主持人誇讚「可以當未來的產品經理」。吳姍儒本身是個唇彩控，全臉最先化的彩妝就是唇部，對於怎麼挑顏色也相當有心得，最近她愛上紅色偏橘或橘色混粉色的唇色，可以看起來更顯白。

吳姍儒說「唇彩一定要配牙齒」，意思是除了依照喜好和膚色挑選之外，還要考慮到牙齒的顏色，例如牙齒偏白的人可以配桃紅色系，如果牙齒比較小或天生偏黃，可以配紫色系或冷色系；平時不愛化濃妝的她，最在意的是氣色好不好，如果只能帶兩件彩妝出門，她選的也是唇彩和眉彩，因為這兩樣是妝點好氣色的重點。吳姍儒笑說，自己動手化妝大約20分鐘就可出門，而且都會一邊化妝、一邊看自己的節目，「總是同時在做兩件事，搞得自己永遠都很忙」。

平時不愛濃妝的吳姍儒，底妝多半是用氣墊粉餅，再搭配亮色口紅和畫眉、刷睫毛，頂多加個眼線，但她除了運動之外也不敢素顏出門，原因是爸爸吳宗憲說吳姍儒素顏時長得很像他。雖然不愛濃妝，偏偏工作、錄影時都必須濃妝上鏡，所以吳姍儒一回家就忍不住要立刻卸妝，「連我家的貓都知道要先等我卸妝再跟牠打招呼」。

因為是個急性子，吳姍儒洗澡都只花5分鐘，就算加上洗頭也是10分鐘搞定，因為不想浪費時間，但每天都會花至少0.5～1小時保養，尤其重視按摩和敷臉；卸妝步驟也相當講究，先用眼唇卸妝液做重點卸妝，接著用有機卸妝乳清潔全臉，最後用卸妝水再擦一次後洗臉，不過她提醒清潔、保養的手勢都一定要輕柔，不要過度拉扯肌膚。

談到夏日保養，除了持續運動和防曬之外，吳姍儒也提醒女生們不管天氣再熱都不要吃冰的，頂多吃兩口或將冷水含在口中、等變溫了再吞下去，不然對身體很不好，她自己每天早上一定會喝滴雞精和溫開水；另外她也會勤擦身體乳，尤其是經常摩擦的腿部和腳部都會仔細按摩，「千萬別因為夏天怕黏膩就不擦身體乳，肌膚的保濕度要夠才會美」。