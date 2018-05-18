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迪奧信義區打造羅馬假期 染唇露又有手滑新色報到

2018-05-18 17:05聯合報 記者江佩君╱即時報導

想要實際體驗DIOR迪奧美妝新品，又可當網美拍美照，18日起至20日一連三天，DIOR在台北信義區香堤廣場打造「DOLCE VITA 我的羅馬假期」，除了有浪漫的許願池、偉士牌復古機車場景，民眾還可在繽紛的試妝區，實際體驗彩妝、香氛與保養新品。活動首日，邀請到Sandy吳姍儒以甜美的度假風揭開夏日序幕。

迪奧熱賣的癮誘超模染唇露，繼5月上市的4款限量色造成搶購，當中以#341輕甜荔枝最為搶手，讓品牌緊急補貨2200支抵台。而現場最讓美妝迷驚喜的是，將在6月上市的全新色#251蜜桃之吻、#661石榴唇印現場也可實際感受，在6月全台上市前，僅有Dior Backstage Studio與台北101櫃點獨賣。

吳姍儒指出，「最近喜歡紅色偏橘或橘色混粉色的唇彩，看起來比較顯白。平時不愛化濃妝的她，最在意的是氣色好不好，如果只能帶兩件彩妝出門，她選擇唇彩和眉彩。」急性子的她平常洗澡只花5分鐘，但會花至少半小時至一小時卸妝，尤其注意按摩和敷臉，甚至不敢素顏出門，她笑說「因為老爸吳宗憲說我素顏的時候長得很像他。」

在迪奧「DOLCE VITA 我的羅馬假期」，除了完整夏季彩妝外，民眾現場也可體驗花植水漾保濕系列新品，以及Miss Dior香氛系列。

迪奧癮誘超模染唇露新色#661石榴唇印。記者江佩君／攝影
迪奧癮誘超模染唇露新色#661石榴唇印。記者江佩君／攝影
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迪奧癮誘超模染唇露新色#251蜜桃之吻。記者江佩君／攝影
迪奧癮誘超模染唇露新色#251蜜桃之吻。記者江佩君／攝影
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吳姍儒出席迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」活動。圖／迪奧提供
吳姍儒出席迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」活動。圖／迪奧提供
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迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」美妝展示區。圖／迪奧提供
迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」美妝展示區。圖／迪奧提供
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迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」美妝展示區。圖／迪奧提供
迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」美妝展示區。圖／迪奧提供
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吳姍儒出席迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」活動。圖／迪奧提供
吳姍儒出席迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」活動。圖／迪奧提供
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