創業21年...白木屋5／31熄燈 業者：禮券可全額退費

2018-05-18 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



創立於1997年的知名甜點品牌「白木屋」，因近年持續虧損，因此宣佈將於5月31日正式停業。業者表示，若顧客有停業前的訂單，仍可至門市領取商品；另外若持有現金禮券的消費者，則可全數退款。

已經有約21年歷史的白木屋，是許多民眾慶祝佳節、生日的共同回憶，目前在全台北中南均有設點，共計有19個直營門市、6個百貨專櫃。除了產品販售，部份店面還可提供下午茶服務。以旗下6吋蛋糕為例，單品售價約700元，8吋蛋糕則約為900～1,300元。

除了甜點、精緻蛋糕等商品，白木屋也於2005年投身進入喜餅市場。另外於桃園市楊梅區，白木屋也設有觀光工廠，讓消費者可以了解白木屋的生產過程、體驗DIY活動。2004、2005年，白木屋分別獲得國家磐石獎和台灣企業獎，2008年則榮獲國家品質獎的殊榮。也曾入選為台灣15大伴手禮、100大觀光特產，今年母親節蛋糕還被電商列為銷售前5名。