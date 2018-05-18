親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

職棒當盃賽打！初代象帶你重回中職元年

創業21年...白木屋5／31熄燈　業者：禮券可全額退費

2018-05-18 15:57聯合報 記者陳睿中╱即時報導

創立於1997年的知名甜點品牌「白木屋」，因近年持續虧損，因此宣佈將於5月31日正式停業。業者表示，若顧客有停業前的訂單，仍可至門市領取商品；另外若持有現金禮券的消費者，則可全數退款。

已經有約21年歷史的白木屋，是許多民眾慶祝佳節、生日的共同回憶，目前在全台北中南均有設點，共計有19個直營門市、6個百貨專櫃。除了產品販售，部份店面還可提供下午茶服務。以旗下6吋蛋糕為例，單品售價約700元，8吋蛋糕則約為900～1,300元。

除了甜點、精緻蛋糕等商品，白木屋也於2005年投身進入喜餅市場。另外於桃園市楊梅區，白木屋也設有觀光工廠，讓消費者可以了解白木屋的生產過程、體驗DIY活動。2004、2005年，白木屋分別獲得國家磐石獎和台灣企業獎，2008年則榮獲國家品質獎的殊榮。也曾入選為台灣15大伴手禮、100大觀光特產，今年母親節蛋糕還被電商列為銷售前5名。

業者表示，主要是因人事成本上漲以及持續虧損等因素，故宣佈停業，目前企業員工數約190人，會再安排後續人事作業。另外停業前會再協助持有訂單的客戶辦理取貨，針對停業日之後的訂單，則也會再與客戶溝通處理方式。若消費者持有白木屋現金禮券，除了仍可於停業前至店面消費，亦可辦理全額退費。

白木屋剛結束母親節蛋糕活動，就傳出停業消息。圖／取自白木屋White-Wood-...
白木屋剛結束母親節蛋糕活動，就傳出停業消息。圖／取自白木屋White-Wood-House粉絲團
分享
白木屋目前在台有19家直營門市、6家百貨專櫃。圖／取自白木屋White-Wood...
白木屋目前在台有19家直營門市、6家百貨專櫃。圖／取自白木屋White-Wood-House粉絲團
分享

甜點禮券

相關新聞

全台19家直營門市！ 白木屋不堪虧損宣布一周內停業

2018-05-18 14:57

瑪麗亞凱莉也愛吃的龍蝦堡 5/20前快閃台北3天

2018-05-18 16:07

聚集全球74國的藝術盛會 今日盛大開展！

2018-05-18 15:30

該衝了！今夏日本團費少1~3千元 泰國便宜3～5千元

2018-05-18 14:23

老爺酒店推墨西哥傳統料理 用餐再抽免費住宿券

2018-05-18 12:36

暑假一口價！北海道吃到飽 挑戰市場最低價

2018-05-18 12:19

世界最小廚師做菜秀 6月中移師台南客座2個月

2018-05-18 11:52

國際博物館日 故宮南院3天免費參觀

2018-05-18 11:13

來店試穿 Audrey 3,900件內衣免費送

2018-05-18 09:46

台灣之星回饋老客戶 國際漫遊限時優惠

2018-05-17 23:04

世足賽聯名精品首發 LV即起開放預訂

2018-05-17 21:04

深V禮服超性感 坎城女星、超模造型首選

2018-05-17 20:42

時尚跨足甜點 任樂軒上任文華東方青隅下午茶主廚

2018-05-17 20:23

昆凌竟是整人專家！COACH和迪士尼的暗黑童話深得她心

2018-05-17 20:20

蝦皮購物P&G品牌周 首創399元驚喜箱打包日用品

2018-05-17 19:34

日頭赤炎炎！電扇雙周賣破千台 涼被價格降1成

2018-05-17 18:58

MIKIMOTO新品牌大使玩賽馬 為馬戴珍珠！

2018-05-17 18:14

嬌蘭最經典 幻彩流星蜜粉球限量版彩虹光超夢幻

2018-05-17 18:09

安室來台必住這家飯店！24小時管家隨時待命

2018-05-17 17:58

好市多新寵兒是它！樂高千年鷹現省萬元 網友直呼離譜

2018-05-17 17:51

梅根馬克爾低彩度時尚三配件：帽子、大衣、尖頭鞋

2018-05-17 17:46

內衣行銷新手法 預約試穿送一件

2018-05-17 17:26

畫質升級、導入AI LG一奈米4K電視新機登台

2018-05-17 17:05

udn買東西x LINE購物 5月17日單日推出超值回饋

2018-05-17 17:03

史上第一瓶！必收Jo Malone玫瑰與白麝香菁萃

2018-05-17 16:59

聯名玩不停 UNIQLO找LV御用藝術家翻轉哆啦A夢

2018-05-17 16:39

貓王魅力再發威 OMEGA骨董表拍出新高價

2018-05-17 15:48

安達祐実×千原徹也藝術展 6月1日華山文創園區開幕！

2018-05-17 15:14

遠離暑氣！以asobu Cold Brew 冷萃咖啡壺擁抱夏日

2018-05-17 15:10

隱藏版美食地圖 日本北三陸呷尚青海產

2018-05-17 14:34

台灣僅2瓶！慶哈利、梅根大婚 皇家禮炮推紀念版

2018-05-17 14:18

GODIVA霜淇淋口味自己搭 可玩出500種組合

2018-05-17 13:39

「米其林餐盤」推薦餐廳加碼 點牛排套餐送半尾龍蝦

2018-05-17 13:33

西班牙餐廳來台快閃 880元就能吃到私廚料理

2018-05-17 13:18

佐登妮絲攜手日本植萃大廠 提出「厚臉皮」抗老新觀點

2018-05-17 12:22

出國旅遊省錢有密技 Skyscanner大公開

2018-05-17 11:25

緊抓年輕世代 歐陽娜娜再詮釋Converse經典鞋

2018-05-17 10:56

不只露點部落客 有馬溫泉「旅行青蛙」也愛去

2018-05-17 10:45

三度聯名 星巴克獨賣Paul & Joe限量品

2018-05-16 23:35
看更多

熱門文章

全台19家直營門市！ 白木屋不堪虧損宣布一周內停業

2018-05-18 14:57

驚！知名蛋糕店白木屋不堪虧損 宣布一周內停業

2018-05-18 15:00

娶新移民比台灣人好？ 她聽了爆怒批「古板」

2018-05-17 21:35

有了高鐵 竹科「三五族」變成戀家族

2018-05-18 00:27

影／害蟲荔枝椿象今年大爆發 專家研判僅花東還未淪陷

2018-05-18 08:17

染紅天空！百年鳳凰花「爆炸式盛開」 比排球場還大片

2018-05-17 22:25

安室來台必住這家飯店！24小時管家隨時待命

2018-05-17 17:58

台北中午飆出37.4度高溫 再破該站今年紀錄

2018-05-18 12:39

高溫上看36度！ 吳德榮：下周二前都很熱

2018-05-18 06:55

百年故宮明天換時尚新裝 新制服長這模樣

2018-05-17 22:01

台北37.4度板橋35.9度！鄭明典：有點誇張的熱

2018-05-18 13:47

好市多新寵兒是它！樂高千年鷹現省萬元 網友直呼離譜

2018-05-17 17:51

深V禮服超性感 坎城女星、超模造型首選

2018-05-17 20:42

今日星座運勢／處女 貴人合作運強 重要事今日進行

2018-05-18 00:00

5月這麼熱正常嗎？鄭明典一張圖回答

2018-05-18 09:20

梅雨到6月初還不來？ 彭啟明：今年有點晚

2018-05-18 08:53

李應元不用下台了！環保署公布執政兩年空品改善

2018-05-18 10:57

熱浪來襲！35度高溫 恐要熱到下周二

2018-05-18 05:00

誠品全台擴版圖 花蓮店5月24日試營運

2018-05-17 17:46

影╱「醫療專機」6月飛進離島！飛特立機隊首度曝光

2018-05-17 17:05

昆凌竟是整人專家！COACH和迪士尼的暗黑童話深得她心

2018-05-17 20:20

吃生魚片胃壁會吸附海獸胃線蟲？專家：別嚇人

2018-05-18 11:55

白脂肪增肥褐脂肪減肥 學者：運動可讓脂肪由白轉褐

2018-05-18 10:50

梅根馬克爾低彩度時尚三配件：帽子、大衣、尖頭鞋

2018-05-17 17:46

【小孟塔羅】前世往生前有什麼遺憾 今生如何修補？

2018-05-18 09:57

為母心情／陪伴達成率

2018-05-18 06:00

「鯨」呆了！小虎鯨現身花蓮外海 遊客驚嘆

2018-05-18 07:29

暑假一口價！北海道吃到飽 挑戰市場最低價

2018-05-18 12:19

我愛一個人煮／酸菜肉末

2018-05-18 06:00

打敗烏龍茶與四季春 這種茶抗氧化能力更好

2018-05-18 14:46

雙贏彩第107022期 頭獎1注中獎

2018-05-17 22:32

國中會考明天登場 氣象局一張圖提醒天氣資訊

2018-05-18 12:18

重複飲用瓶裝水？小心喝出病來！

2018-05-18 10:18

再生醫學可望治百病 法令最快下半年送立院

2018-05-17 20:00

聯名玩不停 UNIQLO找LV御用藝術家翻轉哆啦A夢

2018-05-17 16:39

史上第一瓶！必收Jo Malone玫瑰與白麝香菁萃

2018-05-17 16:59

名醫經驗／不孕牽動夫妻心 流產的痛，我懂

2018-05-18 00:08

熱浪來襲！麥當勞推全新漸層冰沙消暑又好拍

2018-05-17 20:59

國際博物館日 故宮南院3天免費參觀

2018-05-18 11:13

世代共好徵文優勝作品／互相回頭

2018-05-18 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top