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驚！台南幼兒園起火 上百師生受困頂樓獲救

全台19家直營門市！ 白木屋驚傳不堪虧損將停業

全台19家直營門市！ 白木屋驚傳不堪虧損將停業

2018-05-18 14:21中央社 台北18日電

白木屋驚傳停業。 圖片來源／白木屋臉書
白木屋驚傳停業。 圖片來源／白木屋臉書
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景岳生技旗下知名蛋糕店，民國86年成立的白木屋食品將停業停工，預計下午2時30將於台灣證券交易所召開重大訊息記者會（採視訊會議）說明。

白木屋全台共19家直營門市，銷售各式精緻蛋糕、人氣伴手禮、純手工巧克力與法式馬卡龍。

生技伴手禮

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