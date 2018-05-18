老爺酒店推墨西哥傳統料理 用餐再抽免費住宿券

2018-05-18 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



老爺酒店集團推出墨西哥美食節。圖／老爺酒店集團提供 分享 facebook 近來因為奧斯卡最佳動畫片《可可夜總會》，讓許多民眾對墨西哥文化產生興趣，除了文化外，墨西哥還有被列為世界5大菜系之一的料理，也相當值得品嘗。老爺酒店集團旗下5家飯店從5月19日到6月10日間，推出墨西哥美食節，讓民眾不用出國就能吃到。不僅如此，用餐還能參加抽獎，有機會拿到免費住宿券。

墨西哥菜源自印歐菜肴及16世紀西班牙人征服阿茲特克帝國後混合了西班牙菜餚的新元素，形成獨樹一格的飲食文化，並在2011年被連合國教科文組織列為人類非物質文化遺產之一，也是到墨西哥必體驗的部分。

現在不用出國也能吃得到，老爺酒店集團旗下台北、礁溪、新竹、知本老爺酒店及台南老爺行旅，5月19日到6月10日間，推出「Hola! Mexico墨西哥美食節」，呈上原汁原味的墨西哥菜，包含玉米餅加入莎莎醬、烤雞、香菜等，或是墨西哥香料燉豬肋排、墨西哥嗆辣燴牛肉、墨西哥風味羊肉飯、辣醬烤餅等風味料理，多達數10道菜肴呈現在自助餐廳餐檯。若是活動期用餐，還可以參加抽獎活動，有機會將老爺酒店免費住宿券帶回家。

此外，吃墨西哥美食搭配墨西哥啤酒最對味，老爺酒店集團墨西哥美食節與墨西哥知名的啤酒品牌可樂娜啤酒合作，活動期間用餐可享有買2送1優惠，另新竹老爺酒店自助餐廳在活動期間提供免費暢飲。

有高達數十種菜肴提供饕客選擇。圖／老爺酒店集團提供 分享 facebook

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