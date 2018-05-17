MIKIMOTO新品牌大使玩賽馬 為馬戴珍珠！

2018-05-17 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



超過一個半世紀以前，頂級珠寶品牌MIKIMOTO創始人御木本幸吉，發明第一枚養殖珍珠，並許下「要以珍珠妝點全世界女性頸肩」的心願，時值今日，這個美麗的心願讓無數不同領域的女性在珍珠的襯托下發光，今年品牌歡慶125周年之際也首度宣布馬術運動員Karen Polle成為全新品牌大使，不僅為她訂製珠寶，就連Karen的搭檔—With Wings也穿戴上珍珠，讓珍珠的優雅奔騰賽場。

為慶祝125年的MIKIMOTO動作頻仍，除了大規模的高級珠寶巡展，也首度找來品牌大使，但Karen Polle這位品牌大使和一般精品鍾情的巨星名人或時尚網紅截然不同，身為出生於日本東京，長成於美國紐約的馬術運動員，Karen在東方的底蘊下，汲取西方人文思維，擁有常春藤盟校耶魯大學經濟學士學位仍不放棄耕耘馬術運動，在漢普頓大獎賽、加拿大馬術錦標賽的光環加持下，已成為馬術體壇的明日新星，她正代表著MIKIMOTO的品牌特質和精神，源自東方但兼容西方文化美學，並堅持追求理想、無畏前行。