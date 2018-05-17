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嬌蘭最經典 幻彩流星蜜粉球限量版彩虹光超夢幻

2018-05-17 18:09聯合報 記者江佩君╱即時報導

能夠成為歷久不衰的精品美妝品牌，一定都有一個歷久彌新的彩妝經典，在跨世代間持續受到追捧與歡迎。談到嬌蘭（GUERLAIN）彩妝，也許絕多數人腦中第一個浮現的就是一顆顆美麗的彩色小粉球，「幻彩流星蜜粉球」，可以說是與嬌蘭彩妝的印象畫上等號。

「幻彩流星蜜粉球」是嬌蘭在1987年在彩妝界創造的一股革新勢力，不論在視覺藝術或是製造技術，都顛覆了既有蜜粉產品，一顆顆夢幻的小粉球，用粉刷混合出明亮的色彩，為臉龐添上美麗的光暈，至今已有31年歷史，在不斷求新求變的美妝市場中，人氣始終不墜，成為嬌蘭彩妝最經典的商品。

而談到蜜粉，嬌蘭的歷史也很顯赫，早在1828年嬌蘭專為法國宮廷名媛設計的第一款蜜粉問世，為西西公主、尤吉妮皇后、維多利亞女王打造皇室貴族的好氣色。

「幻彩流星蜜粉球」之所以經過31年人氣依舊，也是因為每年都帶來新的驚喜與變化，每年在春夏季節與節慶皆有限量版本推出，成為鐵粉們收藏的好時機。

2018年夏季，嬌蘭帶來幻彩流星蜜粉球夏季限量的絢彩霓虹包裝，外觀設計在白底上有如渲染上油彩的虹彩，充滿清新繽紛氣息。打開幻彩寶盒出現粉色、黃色、杏色、綠色、淡紫色等彩虹蜜粉球，夏日限量版更新添「天空藍蜜粉球」，可修飾膚色暗沈，用夢幻的彩虹光提亮臉龐。

有趣的是，嬌蘭鐵粉們不只熱愛每年推出限量款的「幻彩流星蜜粉球」，也喜歡其中散發的紫羅蘭香氣，於是嬌蘭首席調香師Thierry Wasser進入蜜粉球製作工坊，只為了重現幻彩流星甜美馥郁的香氣。於是今夏新推出幻彩流星紫羅蘭淡香水，活靈活現地呈現幻彩流星散發的紫羅蘭氣息。

2018夏季限定幻彩流星蜜粉絢彩霓光限量版，外盒設計有如油彩渲染般，充滿藝術氣息...
2018夏季限定幻彩流星蜜粉絢彩霓光限量版，外盒設計有如油彩渲染般，充滿藝術氣息。記者江佩君／攝影
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幻彩流星紫羅蘭淡香水100ml，3,050元。圖／嬌蘭提供
幻彩流星紫羅蘭淡香水100ml，3,050元。圖／嬌蘭提供
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2018夏季限定，幻彩流星蜜粉絢彩霓光限量版2,400元。圖／嬌蘭提供
2018夏季限定，幻彩流星蜜粉絢彩霓光限量版2,400元。圖／嬌蘭提供
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除了2018幻彩流星蜜粉絢彩霓光限量版，嬌蘭也新推出與幻彩流星蜜粉擁有一致香氣的...
除了2018幻彩流星蜜粉絢彩霓光限量版，嬌蘭也新推出與幻彩流星蜜粉擁有一致香氣的幻彩流星紫羅蘭淡香水。記者江佩君／攝影
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2018夏季限定幻彩流星蜜粉絢彩霓光限量版，新添天空藍蜜粉球。記者江佩君／攝影
2018夏季限定幻彩流星蜜粉絢彩霓光限量版，新添天空藍蜜粉球。記者江佩君／攝影
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