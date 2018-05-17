嬌蘭最經典 幻彩流星蜜粉球限量版彩虹光超夢幻

2018-05-17 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



能夠成為歷久不衰的精品美妝品牌，一定都有一個歷久彌新的彩妝經典，在跨世代間持續受到追捧與歡迎。談到嬌蘭（GUERLAIN）彩妝，也許絕多數人腦中第一個浮現的就是一顆顆美麗的彩色小粉球，「幻彩流星蜜粉球」，可以說是與嬌蘭彩妝的印象畫上等號。

「幻彩流星蜜粉球」是嬌蘭在1987年在彩妝界創造的一股革新勢力，不論在視覺藝術或是製造技術，都顛覆了既有蜜粉產品，一顆顆夢幻的小粉球，用粉刷混合出明亮的色彩，為臉龐添上美麗的光暈，至今已有31年歷史，在不斷求新求變的美妝市場中，人氣始終不墜，成為嬌蘭彩妝最經典的商品。

而談到蜜粉，嬌蘭的歷史也很顯赫，早在1828年嬌蘭專為法國宮廷名媛設計的第一款蜜粉問世，為西西公主、尤吉妮皇后、維多利亞女王打造皇室貴族的好氣色。

「幻彩流星蜜粉球」之所以經過31年人氣依舊，也是因為每年都帶來新的驚喜與變化，每年在春夏季節與節慶皆有限量版本推出，成為鐵粉們收藏的好時機。

2018年夏季，嬌蘭帶來幻彩流星蜜粉球夏季限量的絢彩霓虹包裝，外觀設計在白底上有如渲染上油彩的虹彩，充滿清新繽紛氣息。打開幻彩寶盒出現粉色、黃色、杏色、綠色、淡紫色等彩虹蜜粉球，夏日限量版更新添「天空藍蜜粉球」，可修飾膚色暗沈，用夢幻的彩虹光提亮臉龐。