畫質升級、導入AI LG一奈米4K電視新機登台

2018-05-17 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



日韓大廠看好大尺寸4K液晶電視將成為市場主流，紛紛發表旗下新機，LG日前宣布在台推出先前在CES展出的「SUPER UHD TV」一奈米4K系列電視，強調搭載全新再升級的三大影像科技，同時內建ThinQ AI智慧平台與Dolby Atmos杜比全景聲，讓電視化身家庭娛樂中心。

台灣大尺寸4K電視市場持續成長，根據業者預估，2018年國內液晶電視市場整體銷售量可達85萬台，其中將有近半數是4K電視，此外，OLED電視銷售也可望大幅倍增，今年上看15,000台。

LG此次引進台灣的「SUPER UHD TV」一奈米4K系列電視，搭載更進化的 Nano Cell™一奈米顯示科技，提供更寬廣視角的畫質與色彩，SK8500 及SK8000 系列皆採用 α7 智慧亮彩影像晶片；SK8500 並透過全陣列式區域控光技術，有效提高黑色純度及對比。

另外，今年全面升級的ThinQ AI連網智慧娛樂平台，配合智慧滑鼠遙控器後，可以更直覺式的操控電視，像是可以直接對遙控器說話，完成聲控搜尋及關機等指令，同時也支援第四台機上盒、360VR影片及手機鏡射功能。